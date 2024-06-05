Гетманцев перебирає на себе роль суду, визначаючи, яке рішення буде законним у справі про нелегальний тютюн - юрист

Своїм дописом у соцмережах голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист Сергій Лисенко.

У своєму Telegram-каналі Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання. "Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії", - додав Гетманцев.

За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин". "Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються!", - закликав Гетманцев.

Існує подвійне відношення до цієї ситуації. У нас в Конституції України передбачена повна свобода слова і кожен громадянин може висловлювати свою думку з будь-яких питань. Це його конституційне право…З іншого боку - і це усталена практика і Конституційного суду і європейських судів, що особи, які наділені особливим громадським впливом, зокрема народний депутат і голова податкового комітету точно наділений особливим впливом на громадську думку, не може вільно висловлюватися щодо тих чи інших питань, які можуть потягнути за собою наслідки у вигляді схилення громадської думки до того чи іншого напрямку - зазначив Лисенко.

За його словами, в своєму дописі Гетманцев намагається вплинути на суд і ухвалення ним рішень через громадськість.

"В даному випадку очевидно, що кінцеві тези, які є у меседжі Гетманцева щодо розповсюдження, лайків та підтримання його меседжу - є те, що він схиляє суд до прийняття законного рішення у вигляді арешту майна. Тобто він вже визначив, яке рішення законне і як його має приймати суд. Він перебирає в своєму меседжі на себе роль суду", - зазначив Лисенко.

Адвокат також додав, що суддя може звернутися до ВРП щодо захисту від тиску і далі вже рішення прийматиме ВРП.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення.

Нагадаємо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.