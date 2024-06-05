Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Своим сообщением в соцсетях председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды Буды законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Сергей Лысенко.

В своем Telegram-канале Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.

По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление". " Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую криминальную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. Давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!",- призвал Гетманцев.

Существует двойное отношение к этой ситуации. У нас в Конституции Украины предусмотрена полная свобода слова и каждый гражданин может высказывать свое мнение по любым вопросам. Это его конституционное право...с другой стороны - и это устоявшаяся практика и Конституционного суда и европейских судов, что лица, наделенные особым общественным влиянием, в частности народный депутат и председатель налогового комитета точно наделен особым влиянием на общественное мнение, не может свободно высказываться по тем или иным вопросам, которые могут повлечь за собой последствия в виде склонения общественного мнения к тому или иному направлению - отметил Лысенко.

По его словам, в своем сообщении Гетманцев пытается повлиять на суд и принятие им решений через общественность.

"В данном случае очевидно, что конечные тезисы, которые есть у месседжа Гетманцева относительно распространения, лайков и поддержания его месседжа - есть то, что он склоняет суд к принятию законного решения в виде ареста имущества. То есть он уже определил, какое решение законное и как его должен принимать суд. Он перебирает в своем месседже на себя роль суда", - отметил Лысенко.

Адвокат также добавил, что судья может обратиться в ВСП относительно защиты от давления и дальше уже решение будет принимать ВСП.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.