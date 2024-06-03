Гетманцев порушує кримінальний кодекс своїми закликами до втручання у діяльність суду - Всеукраїнська асоціація суддів у відставці
Київ • УНН
Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що заяви Данила Гетманцева щодо діяльності судді Шевченківського районного суду Києва Віталія Циктіча порушують Кримінальний кодекс України.
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев закликав українців "допомогти" судді Шевченківського районного суду Києва Віталію Циктічу "винести неупереджене та справедливе рішення" у справі нелегального тютюну. Своїми закликами нардеп порушує кримінальний кодекс. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.
У своєму Telegram-каналі Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання.
Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії
За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин".
Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються!
Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.
Безумовно, це заклики до втручання у діяльність судових органів з метою досягнення певного результату (стаття 376 ККУ). Яким боком народний депутат до кримінальної справи про використання підроблених акцизів? Плюс очевидне маніпулювання фактами (крадіжка у армії та прізвище певної особи). Певна особа вже має підстави для звернення до суду з дифамаційним позовом, а суддя до Ради суддів України та Генерального прокурора
Максимальна санкція статті 376 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Невʼядомський додав, що Конституційний Суд України та Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово у своїх рішеннях вказували на неприпустимість таких дій та висловлювань чиновників.
Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.