Гетманцев порушує кримінальний кодекс своїми закликами до втручання у діяльність суду - Всеукраїнська асоціація суддів у відставці

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев закликав українців "допомогти" судді Шевченківського районного суду Києва Віталію Циктічу "винести неупереджене та справедливе рішення" у справі нелегального тютюну. Своїми закликами нардеп порушує кримінальний кодекс. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.

У своєму Telegram-каналі Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання.

Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії - додав Гетманцев.

За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин".

Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються! - закликав Гетманцев.

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Безумовно, це заклики до втручання у діяльність судових органів з метою досягнення певного результату (стаття 376 ККУ). Яким боком народний депутат до кримінальної справи про використання підроблених акцизів? Плюс очевидне маніпулювання фактами (крадіжка у армії та прізвище певної особи). Певна особа вже має підстави для звернення до суду з дифамаційним позовом, а суддя до Ради суддів України та Генерального прокурора - зазначив Невʼядомський.

Максимальна санкція статті 376 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Невʼядомський додав, що Конституційний Суд України та Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово у своїх рішеннях вказували на неприпустимість таких дій та висловлювань чиновників.

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.