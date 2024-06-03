Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев призвал украинцев " помочь "судье Шевченковского районного суда Киева Виталию Циктичу" вынести беспристрастное и справедливое решение " по делу нелегального табака. Своими призывами нардеп нарушает Уголовный кодекс. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

В своем Telegram-канале Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование.

Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Другими словами - в краже табачного акциза у армии - добавил Гетманцев.

По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление".

Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую криминальную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются! - призвал Гетманцев.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Безусловно, это призывы к вмешательству в деятельность судебных органов с целью достижения определенного результата (статья 376 УКУ). Каким боком народный депутат к уголовному делу об использовании поддельных акцизов? Плюс очевидное манипулирование фактами (кража в армии и фамилия определенного лица). Определенное лицо уже имеет основания для обращения в суд с диффамационным иском, а судья в Совет судей Украины и Генерального прокурора - отметил Невядомский.

Максимальная санкция статьи 376 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Невядомский добавил, что Конституционный Суд Украины и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно в своих решениях указывали на недопустимость таких действий и высказываний чиновников.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.