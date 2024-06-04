Своїм дописом у соцмережах Гетманцев може тиснути на суд і розголошувати таємницю слідства - адвокат

Пост голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат Дмитро Касьяненко адвокатського бюро "Касьяненко і партнери".

У своєму Telegram-каналі Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання. "Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії", - додав Гетманцев.

За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин". "Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються!" - закликав Гетманцев.

"Публікація у соціальних мережах може мати серйозні наслідки, особливо якщо її автором є народний депутат, чия думка може впливати на громадську думку та судову систему", - зазначив Касьяненко.

Він нагадав, що, згідно зі статтею 376 Кримінального кодексу України, втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або домогтися винесення неправосудного рішення передбачає кримінальну відповідальність.

"У своєму пості Данило Гетманцев звертається до громадськості з проханням підтримати суддю Циткіча, який розглядає справу щодо арешту обладнання ТОВ "Оріон Тобакко". Цей пост може бути розцінений як спроба тиску на суддю та впливу на його рішення. Заклики до підтримки судді можуть створити враження, що автор посту намагається домогтися певного результату, що суперечить принципу незалежності судової влади", - зазначив Касьяненко.

Водночас, адвокат додав, що стаття 222 Кримінального кодексу України забороняє розголошення відомостей досудового розслідування, якщо вони стали відомими у зв'язку з виконанням службових обов'язків. "У своєму пості депутат Верховної Ради Гетманцев описує деталі справи, зокрема про зупинку виробництва та звинувачення групи осіб у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку. Якщо ця інформація була отримана депутатом під час досудового розслідування, її розголошення може бути кваліфіковано як порушення статті 222 КК України", - зазначив Касьяненко.

Він також наголосив, що справа щодо арешту майна вже неодноразово розглядалася судами різних інстанцій, зокрема, в Єдиному реєстрі судових рішень міститься ухвала апеляційного суду від 20 березня 2024 року, підписана трьома суддями. Це свідчить про те, що суди вже неодноразово розглядали аргументи сторін та ухвалювали рішення щодо цієї справи.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора вже вкотре звертається з відповідним клопотанням до суду, незважаючи на це, 20 березня 2024 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі 3-х суддів підтримали свого колегу - суддю першої інстанції і відмовили у задоволенні клопотання прокурора. "Відмовляючи у задоволенні клопотання сторони обвинувачення, внесеного в межах кримінального провадження № 72022000310000009, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно не відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні, а тому на таке майно не може бути накладено арешт", - додав Касьяненко.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Нагадаємо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним