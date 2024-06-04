Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Киев • УНН
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия, считает адвокат.
Пост председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева может быть расценен как давление на судью и влияние на его решение. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Дмитрий Касьяненко адвокатского бюро "Касьяненко и партнеры".
В своем Telegram-канале Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.
По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление". "Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую уголовную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. Давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!"- призвал Гетманцев.
"Публикация в социальных сетях может иметь серьезные последствия, особенно если ее автором является народный депутат, чье мнение может влиять на общественное мнение и судебную систему", - отметил Касьяненко.
Он напомнил, что, согласно статье 376 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения предусматривает уголовную ответственность.
"В своем посте Даниил Гетманцев обращается к общественности с просьбой поддержать судью Циткича, который рассматривает дело об аресте оборудования ООО "Орион Тобакко". Этот пост может быть расценен как попытка оказать давление на судью и повлиять на его решение. Призывы к поддержке судьи могут создать впечатление, что автор поста пытается добиться определенного результата, что противоречит принципу независимости судебной власти", - отметил Касьяненко.
В то же время, адвокат добавил, что статья 222 Уголовного кодекса Украины запрещает разглашение сведений досудебного расследования, если они стали известными в связи с выполнением служебных обязанностей. "В своем посте депутат Верховной Рады Гетманцев описывает детали дела, в частности об остановке производства и обвинения группы лиц в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога. Если эта информация была получена депутатом во время досудебного расследования, ее разглашение может быть квалифицировано как нарушение статьи 222 УК Украины", - отметил Касьяненко.
Он также отметил, что дело об аресте имущества уже неоднократно рассматривалось судами различных инстанций, в частности, в Едином реестре судебных решений содержится постановление апелляционного суда от 20 марта 2024 года, подписанное тремя судьями. Это свидетельствует о том, что суды уже неоднократно рассматривали аргументы сторон и принимали решения по этому делу.
Прокурор отдела Офиса Генерального прокурора уже в который раз обращается с соответствующим ходатайством в суд, несмотря на это, 20 марта 2024 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда в составе 3-х судей поддержали своего коллегу - судью первой инстанции и отказали в удовлетворении ходатайства прокурора. "Отказывая в удовлетворении ходатайства стороны обвинения, внесенного в рамках уголовного производства № 72022000310000009, следственный судья, исследовав материалы, приложенные к ходатайству, пришел к обоснованному выводу, что вышеуказанное имущество не соответствует критериям вещественных доказательств, предусмотренных ст. 98 УПК Украины в уголовном производстве, а потому на такое имущество не может быть наложен арест", - добавил Касьяненко.
Добавим
Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.
Напомним
Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным
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