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Суддя заявив до ВРП і Офісу генпрокурора про тиск і незаконне втручання Гетманцева в його діяльність

Суддя заявив до ВРП і Офісу генпрокурора про тиск і незаконне втручання Гетманцева в його діяльність

Київ • УНН

 • 124332 перегляди

Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч подав скарги до Вищої ради юстиції та Генеральної прокуратури на тиск і незаконне втручання народного депутата Данила Гетманцева в судовий розгляд, пов'язаний з незаконним виробництвом тютюну.

Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся із заявами про тиск та незаконне втручання у діяльність суду голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора України Андрія Костіна. Про це повідомила ВРП у відповідь на запит УНН.

У своєму Telegram-каналі Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання. "Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії", - додав Гетманцев.

За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин".

"Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються!", - закликав Гетманцев.

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"За даними автоматизованої системи діловодства Вищої ради правосуддя до Вищої ради правосуддя 4 червня 2024 року надійшло повідомлення судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча Віталія Михайловича про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, яке розподілено у провадження члена Вищої ради правосуддя для проведення перевірки", - йдеться у відповіді ВРП.

У своєму зверненні суддя Циктіч зазначає, що Гетманцев своїм дописом намагається вказати йому, яке рішення має бути прийняте.  Циктіч також підкреслив, що останні рядки допису Гетманцева є "прямим тиском на суддю з метою забезпечення ухвалення останнім рішення".

"Таким чином, зміст згаданої вище публікації свідчить про намір її автора схилити мене, як суддю до прийняття рішення на користь однієї зі сторін кримінального провадження. Викладені факти розцінюю як відкрите втручання у діяльність судді та намагання чинити тиск для ухвалення рішення, у якому зацікавлений автор публікації, що свідчить про незаконний вплив на суддю", - підкреслив суддя Циктіч.

У пресслужбі ВРП також повідомили, що звернення судді Циктіча на засіданні ще не розглядалося.

Водночас, там додали, що суддя також звернувся із відповідною заявою до Офісу генерального прокурора.

"Як вбачається зі змісту повідомлення судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.М. про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, його (повідомлення – ред.) адресовано також Генеральному прокурору А. Костіну", - йдеться у відповіді на запит.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Нагадаємо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки  на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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