Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
Киев • УНН
Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на давление и незаконное вмешательство народного депутата Даниила Гетманцева в судебное разбирательство, связанное с незаконным производством табака.
Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился с заявлениями о давлении и незаконном вмешательстве в деятельность суда председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева в Высший совет правосудия и генерального прокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщила ВСП в ответ на запрос УНН.
В своем Telegram-канале Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.
По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление".
"Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую уголовную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!",- призвал Гетманцев.
"По данным автоматизированной системы делопроизводства Высшего совета правосудия в Высший совет правосудия 4 июня 2024 года поступило сообщение судьи Шевченковского районного суда города Киева Циктича Виталия Михайловича о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, которое распределено в производство члена Высшего совета правосудия для проведения проверки", - говорится в ответе ВСП.
В своем обращении судья Циктич отмечает, что Гетманцев своим сообщением пытается сказать ему, какое решение должно быть принято. Циктич также подчеркнул, что последние строки поста Гетманцева являются "прямым давлением на судью с целью обеспечения принятия последним решения".
"Таким образом, содержание упомянутой выше публикации свидетельствует о намерении ее автора склонить меня, как судью к принятию решения в пользу одной из сторон уголовного производства. Изложенные факты расцениваю как открытое вмешательство в деятельность судьи и попытки оказать давление для принятия решения, в котором заинтересован автор публикации, что свидетельствует о незаконном влиянии на судью", - подчеркнул судья Циктич.
В пресс службе ВСП также сообщили, что обращение судьи Циктича на заседании еще не рассматривалось.
В то же время, там добавили, что судья также обратился с соответствующим заявлением в Офис генерального прокурора.
"Как следует из содержания сообщения судьи Шевченковского районного суда города Киева Циктича В. М. о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, его (сообщение – ред.) адресовано также Генеральному прокурору А. Костину", - говорится в ответе на запрос.
Добавим
Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.
Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды Буды законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.
Напомним
Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.
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Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на давление и незаконное вмешательство народного депутата Даниила Гетманцева в судебное разбирательство, связанное с незаконным производством табака.
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