Демократія? Ні, не чули. Нардеп Тищенко, який втрапив у скандал в Дніпрі, погрожував адвокату (скріни)

Народний депутат Микола Тищенко, який втрапив у скандал із військовослужбовцем у Дніпрі, погрожував адвокату Дмитру Касьяненко у соцмережі, а після цього закрив свій профіль. Це не перший випадок, коли народні обранці дозволяють собі порушувати принципи демократії та законодавство, пише УНН.

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Раніше у соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка . На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали був із дитячим візочком.

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки – ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має відношення до військової служби та не є ветераном .

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Допис Тищенка на його сторінці у Facebook про інцидент у Дніпрі прокоментував адвокат Дмитро Касьяненко. Він зокрема написав: "Мені як адвокату зрозуміло, що справа (проти військовослужбовця Павлова – ред.) розвалиться в суді. Поліцейський, одягнений не по статуту, може викликати сумніви у правомірності його дій".

Адвокат також додав, що складається враження, що поліцейський насправді не виконував офіційні обовʼязки, а отже Павлов міг не усвідомлювати, що перед ним правоохоронець.

"Відеофіксація без дозволу може бути розцінена як порушення приватності та прав людини", - зазначив Касьяненко, додавши, що через це Павлов міг діяти для захисту власної приватності або в межах самозахисту.

На коментар адвоката відповів Микола Тищенко: "Дмитро Касьяненко, ви краще за права адвокатів поборіться… поки є час боротися за ваші свободи…".

Інші користувачі під цим дописом поцікавилися у нардепа, чому він дозволяє собі погрожувати адвокату. Після Цього Тищенко закрив свій профіль у соцмережі.

Додамо

Це вже не перший випадок, коли народні депутати дозволяють собі діяти всупереч принципам демократії і законодавству. УНН розповідав, що голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

Тож постає питання, чи не час переглянути індекс демократії в Україні, адже вседозволеність серед чиновників переходить межі здорового глузду?

Нагадаємо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буде законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.