Демократія? Ні, не чули. Нардеп Тищенко, який втрапив у скандал в Дніпрі, погрожував адвокату (скріни)

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61742 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150183 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145022 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121784 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132477 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84815 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93026 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98706 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89663 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220780 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20178 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19940 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43096 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16410 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22080 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145022 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220780 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370836 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306682 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 370 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10765 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30884 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27772 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121784 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Демократія? Ні, не чули. Нардеп Тищенко, який втрапив у скандал в Дніпрі, погрожував адвокату (скріни)

Київ • УНН

 • 180999 перегляди

Народний депутат Микола Тищенко, який потрапив у скандал в Дніпрі, погрожував адвокату Дмитру Касьяненку в соціальних мережах, а потім закрив свій профіль.

Демократія? Ні, не чули. Нардеп Тищенко, який втрапив у скандал в Дніпрі, погрожував адвокату (скріни)

Народний депутат Микола Тищенко, який втрапив у скандал із військовослужбовцем у Дніпрі, погрожував адвокату Дмитру Касьяненко у соцмережі, а після цього закрив свій профіль. Це не перший випадок, коли народні обранці дозволяють собі порушувати принципи демократії та законодавство, пише УНН.

Деталі

Раніше у соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка . На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали був із дитячим візочком. 

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки – ветеран підрозділу  Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має відношення до військової служби та не є ветераном .

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження:  за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Допис Тищенка на його сторінці у Facebook про інцидент у Дніпрі прокоментував адвокат Дмитро Касьяненко. Він зокрема написав: "Мені як адвокату зрозуміло, що справа (проти військовослужбовця Павлова – ред.) розвалиться в суді. Поліцейський, одягнений не по статуту, може викликати сумніви у правомірності його дій".

Адвокат також додав, що складається враження, що поліцейський насправді не виконував офіційні обовʼязки, а отже Павлов міг не усвідомлювати, що перед ним правоохоронець.

"Відеофіксація без дозволу може бути розцінена як порушення приватності та прав людини", - зазначив Касьяненко, додавши, що через це Павлов міг діяти для захисту власної приватності або в межах самозахисту.

На коментар адвоката відповів Микола Тищенко: "Дмитро Касьяненко, ви краще за права адвокатів поборіться… поки є час боротися за ваші свободи…".

Інші користувачі під цим дописом поцікавилися у нардепа, чому він дозволяє собі погрожувати адвокату. Після Цього Тищенко закрив свій профіль у соцмережі.

Додамо

Це вже не перший випадок, коли народні депутати дозволяють собі діяти всупереч принципам демократії і законодавству. УНН розповідав, що голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

Тож постає питання, чи не час переглянути індекс демократії в Україні, адже вседозволеність серед чиновників переходить межі здорового глузду?

Нагадаємо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд  через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буде законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НППублікації
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44