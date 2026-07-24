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Апелляция ВАКС оставила в силе арест имущества Ермака

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защитника и оставила в силе арест имущества экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Его подозревают в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Апелляция ВАКС оставила в силе арест имущества Ермака

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе арест имущества экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, подозреваемого в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, передает УНН.

Детали

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на определение следственного судьи ВАКС от 15 мая об аресте имущества бывшего руководителя ОП. Речь идет о:

  • квартире в г. Киеве;
    • автомобиле Mercedes-Benz S 350 D;
      • денежных средствах на банковских счетах;
        • долях в уставных капиталах трех обществ с ограниченной ответственностью.

          По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений. Определение Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента его оглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит

          - заявили в суде.

          Арест имущества наложен следственным судьей по делу, касающемуся легализации (отмывания) средств через строительство элитных коттеджей под Киевом (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

          Напомним

          14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью залога в 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

          Ермак подозревается в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

          Ермак 18 мая официально вышел из СИЗО, где находился почти три дня. За него внесли залог в размере 140 миллионов гривен.

          Павел Башинский

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