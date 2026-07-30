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"Все выезды были с разрешения": защита Ермака опровергла нарушение меры пресечения во время поездок на фронт

Киев • УНН

 • 4735 просмотра

"Все выезды были с разрешения" - защита Ермака опровергла нарушение меры пресечения во время поездок на фронт.

"Все выезды были с разрешения": защита Ермака опровергла нарушение меры пресечения во время поездок на фронт

Защита бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака отрицает нарушение меры пресечения во время его поездок в прифронтовые регионы. Об этом заявила пресс-секретарь группы защиты Андрея Ермака Наталья Новикова, пишет УНН.

Заявление стороны защиты 

"Сторона защиты расценивает появившиеся в последнее время публикации о поездках Андрея Ермака на прифронтовые территории как информационную манипуляцию, направленную на оказание публичного давления на досудебное расследование и процессуальные решения по делу. Механизм манипуляции прост. Официальный ответ НАБУ, не содержащий ни одного утверждения о нарушении, сопоставляется с сообщениями анонимных источников - и подается как якобы установленное нарушение", - заявила Новикова. 

Сторона защиты отмечает, что на самом деле возложенные судом обязанности касаются исключительно передвижения по территории, а каждый выезд осуществлялся на основании заранее полученного разрешения. Ни орган досудебного расследования, ни прокурор, ни суд не заявляли ни о каком нарушении.

"Независимо от намерений авторов, эффект таких публикаций очевиден: создать информационный повод для ограничения профессиональной деятельности адвоката, оказывающего правовую помощь военнослужащим, и подменить процессуальный порядок медийным вердиктом. Когда юридическая помощь тем, кто воюет, представляется как правонарушение, это подрывает не позиции Андрея Ермака, а независимость адвокатуры и доступ военнослужащих к защите их прав. Сторона защиты убеждена: процессуальные решения по этому делу принимаются и будут приниматься на основании закона, а не публикаций", - заявила Новикова. 

Защита Ермака призвала СМИ и участников публичной дискуссии проводить разграничение между официально подтвержденными фактами и оценочными суждениями. 

Контекст

Ранее Антикоррупционный центр "Межа" заявил, что обратился в НАБУ с запросом на каких основаниях Андрею Ермаку разрешили покинуть Киев, поскольку суд возложил на него обязанность не покидать Киев без разрешения детектива, прокурора или суда. 

В ответ на запрос центра НАБУ сообщило, что 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Поездку обосновали участием Ермака как адвоката в мероприятиях проекта "Адвокат+".

Как утверждают в "Меже", к ходатайству приложили 5 однотипных писем-обращений от воинских частей, в которых командиры обращались непосредственно к Ермаку и просили его лично принять участие в приеме военнослужащих для оказания правовой помощи до 24 июля.

В то же время, как заявили в "Меже", 16 июля Ермак встретился с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским – именно в период, когда должен был предоставлять консультации.

Напомним, что 16 июля издание "УП" со ссылкой на источники сообщило, что бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетил пункт управления тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей вечером 16 июля.

Лилия Подоляк

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