Миндич подал иск против Зеленского и изложил свои требования

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Тимур Миндич оспаривает в суде указ президента Зеленского о введении санкций. Иск подан в Кассационный административный суд 14 мая.

Миндич подал иск против Зеленского и изложил свои требования

Главный фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на платформе Судебная власть Украины.

Детали

Исковое заявление под номером 990/181/26 Миндич подал 14 мая. Требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины №843/2025 от 13.11.2025 года.

Интересы истца в этом деле представляет адвокат Андрей Костенок.  Также в деле будут проходить 3-и лица: Кабинет министров Украины, СНБО и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По состоянию на 20 мая 2026 года уже назначен состав суда:

  • председательствующий судья - Мирослава Билак;
    • судья-участник коллегии - Виктория Мацедонская;
      • судья-участник коллегии - Жанна Мельник-Томенко;
        • судья-участник коллегии - Владимир Соколов.

          Контекст

          Заметим, что в конце апреля Тимур Миндич уже подавал иск. Тогда ответчиком был народный депутат Ярослав Железняк. Дело касалось защиты чести и достоинства бизнесмена. Он пытался оспорить утверждение о том, что был участником преступной организации и причастен к ее деятельности.

          Что нужно знать о Тимуре Миндиче 

          Тимур Миндич - бизнесмен, кинопродюсер, совладелец студии "Квартал 95". Родился 19 сентября 1979 года в Днепропетровске (ныне - Днепр). Вместе со своей женой Екатериной Вербер воспитывает троих детей.

          До 2019 года вместе с действующим сейчас президентом Украины Владимиром Зеленским был совладельцем компаний, входивших в группу "Квартал 95". Кроме того, своим бизнес-партнером его называл украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский.

          До декабря 2024 года Миндич также был конечным бенефициаром российской компании New Diamond Technology.

          Тимур Миндич еще до "дела Мидас" был фигурантом нескольких скандалов. 

          В 2019 году во время президентской кампании Владимир Зеленский использовал бронированный автомобиль Миндича.

          В марте 2020 года, по данным журналистов-расследователей, Миндич трижды посещал Офис президента для встречи с Андреем Ермаком. Вероятно, в этот период он мог участвовать в подготовке к голосованию ЗУ №590, в котором говорится о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам.

          Через четыре года, в 2024 году, расследователи опубликовали материал, в котором говорилось о связи Юлии Дроздовой - владелицы компании "Кинокит", которая с 2019 года имела многомиллионные контракты от государственного телеканала Рада - с Тимуром Миндичем.

          В июне 2025 года НАБУ и САП задерживают вероятного организатора преступной схемы, которому было предъявлено подозрение в миллионных хищениях на закупках энергетического оборудования. Журналисты тогда писали о том, что задержанный - близкий родственник Миндича.

          10 ноября сотрудники НАБУ провели обыски в квартире Миндича по делу о коррупции в сфере энергетики. По версии НАБУ, участники схемы систематически получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома".

          Сам бизнесмен за несколько часов до этого выехал из Украины. Сейчас Миндич находится в Израиле. Однако это не помешало СНБО в ноябре 2025 года ввести против него персональные санкции сроком на 3 года, а впоследствии и заочно арестовать.

          Напомним

          Ранее мы писали о том, что Тимур Миндич хотел приобрести долю 50% компании Fire Point. Переговоры длились год и не увенчались успехом. Миндичу отказали в продаже из-за личности человека, который должен был стать акционером, и по ряду других причин.

          Александра Василенко

