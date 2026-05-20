публикации
Разведка предупреждает о подготовке россии к новой информационной кампании против Украины

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

СВРУ разоблачила планы рф по дискредитации мобилизации и руководства Украины через фейки. Для кампании привлекут более 15 западных прокси-медиа.

Служба внешней разведки Украины сообщает о российских планах по дестабилизации ситуации в Украине и дискредитации международной поддержки. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

Служба внешней разведки Украины получила доступ к ряду российских документов, свидетельствующих о подготовке к дестабилизации ситуации в нашем государстве и подрыве его внешней поддержки. Как стало известно, причиной принятия рф такого решения является провал весеннего наступления и критические проблемы в экономике

- говорится в сообщении.

Администрация президента рф требует от спецслужб, мид и российских медиа максимально "разогнать" в украинском и европейском пространстве медиакампанию. Управление ап рф по стратегическому партнерству и сотрудничеству (руководитель в.титов) определило три вопроса повестки дня.

Первое – дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте.

Второе – дискредитация Президента Украины, его команды и членов семьи.

Третье – недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А.Ермака и интервью Ю.Мендель". В кремле считают этот кейс важным, однако вытесненным из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана.

Для вызова общественного резонанса "медийный план" рф предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и вброс их обществу. российская пропаганда даже поставила задачу создать "куклы-символы" дискредитационной кампании. Кроме того, предусмотрены попытки втянуть в российские замыслы бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов.

С сегодняшнего дня уже фиксируем первые попытки рф действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом

- отмечают в разведке.

Отдельные документы свидетельствуют о том, что к распространению только в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси-СМИ. Среди них фигурируют, в частности, такие одиозные медиаресурсы как L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24.news. Список является неполным и должен быть утвержден ап рф в ближайшее время.

Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения

- добавили в СВРУ.

