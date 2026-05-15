Элитный кооператив "Династия": ВАКС избрал миллионные залоги еще для четверых подозреваемых

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к еще 4 подозреваемым в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, передает УНН со ссылкой на САП.

Следственные судьи ВАКС применили меры пресечения к еще 4 участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах - говорится в сообщении.

Так, суд применил:

к соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;

к директору частного общества – 20 млн грн залога;

доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн грн.

Отметим, все указанные подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру.

В САП отметили, что к бывшему вице-премьер-министру и бизнесмену уже применены меры пресечения в этом и другом уголовном производстве. Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается.

Дополнение

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.

Контекст

29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".