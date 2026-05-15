Элитный кооператив "Династия": ВАКС избрал миллионные залоги еще для четверых подозреваемых
Киев • УНН
ВАКС назначил залоги от 9,9 до 20 млн грн четырем фигурантам дела о легализации 460 млн грн. Группа связана с элитным строительством под Киевом.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к еще 4 подозреваемым в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, передает УНН со ссылкой на САП.
Следственные судьи ВАКС применили меры пресечения к еще 4 участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах
Так, суд применил:
- к соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;
- к директору частного общества – 20 млн грн залога;
- доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн грн.
Отметим, все указанные подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру.
В САП отметили, что к бывшему вице-премьер-министру и бизнесмену уже применены меры пресечения в этом и другом уголовном производстве. Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается.
За Андрея Ермака внесли 54,8 миллиона гривен залога из 140 миллионов15.05.26, 16:04 • 1640 просмотров
Дополнение
В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.
Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.
Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.
Контекст
29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".