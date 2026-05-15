россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рф
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 года
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
Элитный кооператив "Династия": ВАКС избрал миллионные залоги еще для четверых подозреваемых

Киев • УНН

 • 5536 просмотра

ВАКС назначил залоги от 9,9 до 20 млн грн четырем фигурантам дела о легализации 460 млн грн. Группа связана с элитным строительством под Киевом.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к еще 4 подозреваемым в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, передает УНН со ссылкой на САП.

Следственные судьи ВАКС применили меры пресечения к еще 4 участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах 

- говорится в сообщении.

Так, суд применил: 

  • к соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;
    • к директору частного общества –  20 млн грн залога;
      • доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн грн.

        Отметим, все указанные подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру.

        В САП отметили, что к бывшему вице-премьер-министру и бизнесмену уже применены меры пресечения в этом и другом уголовном производстве. Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается.

        За Андрея Ермака внесли 54,8 миллиона гривен залога из 140 миллионов15.05.26, 16:04 • 1640 просмотров

        Дополнение

        В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

        Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

        Продолжаются неотложные следственные действия.

        В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

        Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.

        Контекст

        29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".

        Антонина Туманова

