Апелляцию на меру пресечения Ермаку рассмотрят 21 мая

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 21 мая рассмотрит апелляционную жалобу защиты на меру пресечения, избранную бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Об этом сообщает Апелляционная палата ВАКС, передает УНН.

Судебное заседание состоится в четверг, 21 мая. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года, которым к бывшему руководителю ОП применили меру пресечения.

В суде также призвали представителей медиа прибывать заблаговременно из-за ограниченного количества мест в зале заседаний. Отдельно в Апелляционной палате ВАКС подчеркнули, что фото-, видеосъемка и прямая трансляция судебного заседания возможны только после соответствующего решения суда и разрешения председательствующего.

Сам факт подачи ходатайства, присутствие в зале судебных заседаний или открытый характер судебного процесса не дают автоматического права на проведение прямой трансляции - отметили в пресс-службе суда.

Ходатайство о трансляции можно подать через канцелярию суда, судебного распорядителя или на официальный электронный адрес Апелляционной палаты ВАКС.

Защита Андрея Ермака обжаловала решение суда о содержании под стражей с залогом.