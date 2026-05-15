Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
Киев • УНН
Адвокат Игорь Фомин внес 5 миллионов гривен за бывшего главу ОП Андрея Ермака. Общая сумма внесенного залога на данный момент составляет 58,8 миллиона гривен.
Адвокат Игорь Фомин сообщил, что внес за своего подзащитного бывшего главу ОП Андрея Ермака 5 миллионов гривен залога, передает УНН.
Внес за своего подзащитного 5 миллионов гривен залога
Впрочем, защитник не знает общую сумму средств залога, которая уже внесена.
Добавим
Как сообщили УНН в ВАКС, по состоянию на 17:30 на счета для внесения залога за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже поступило 58,8 млн гривен.
Экс-тренер сборной Украины Ребров внес 30 млн гривен залога за Ермака15.05.26, 16:55 • 2248 просмотров
Напомним
Ранее было известно, что за бывшего главу Офиса Президента уже внесли 54,8 миллиона гривен залога. Происхождение этих средств теперь должен проверить финансовый мониторинг.
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
Ермак после решения суда заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.