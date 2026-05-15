Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн

Адвокат Игорь Фомин сообщил, что внес за своего подзащитного бывшего главу ОП Андрея Ермака 5 миллионов гривен залога, передает УНН.

Внес за своего подзащитного 5 миллионов гривен залога - сообщил Фомин в комментарии УНН.

Впрочем, защитник не знает общую сумму средств залога, которая уже внесена.

Добавим

Как сообщили УНН в ВАКС, по состоянию на 17:30 на счета для внесения залога за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже поступило 58,8 млн гривен.

Экс-тренер сборной Украины Ребров внес 30 млн гривен залога за Ермака

Напомним

Ранее было известно, что за бывшего главу Офиса Президента уже внесли 54,8 миллиона гривен залога. Происхождение этих средств теперь должен проверить финансовый мониторинг.

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

Ермак после решения суда заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.