Экс-глава ОП Ермак заверил, что не собирается бежать и остается в Украине
Киев • УНН
Ермак вышел из СИЗО под залог 140 миллионов гривен и опроверг вину. Он заявил о намерении оставаться в Украине и помогать военным.
Бывший глава ОП Андрей Ермак заверил, что "никуда не убегал и не собирается", остается в Украине, передает УНН.
Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь в Украине и продолжу делать то, что делал все это время - работать на пользу моего государства, помогать военным, пленным и людям, которые нуждаются в поддержке
Он намекнул, что знает не всех, кто внес за него залог.
Искренне благодарен каждому, кто присоединился к сбору необходимой суммы залога - как людям, с которыми я знаком лично, так и тем, кого пока не знаю
Кроме того, Ермак настоял на своей невиновности.
Я, как и раньше, настаиваю на своей невиновности и отрицаю любые обвинения в мой адрес. Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовым способом
Напомним
ВАКС подтвердил внесение 140 миллионов гривен залога за бывшего руководителя ОП Андрея Ермака. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая.
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
Ермак подозреваемый по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.