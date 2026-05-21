Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Кабмин изменил правила пересчета платежек за тепло и горячую воду - Кулеба
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Экс-руководитель ОП Ермак прибыл в суд на рассмотрение апелляции по своему делу

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Бывший руководитель ОП прибыл в ВАКС для рассмотрения апелляции на свою меру пресечения. Его подозревают в легализации 460 млн грн на строительстве.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прибыл в суд, где в ВАКС собираются рассмотреть апелляцию по его делу, о чем свидетельствуют видео в сети с места события, пишет УНН

Судебное заседание назначили на четверг, 21 мая. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы защитника на решение следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года, которым к бывшему руководителю ОП применили меру пресечения.

Напомним

Ермак подозреваемый по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.    

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.  

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая. 

Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
