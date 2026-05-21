Экс-руководитель ОП Ермак прибыл в суд на рассмотрение апелляции по своему делу
Киев • УНН
Бывший руководитель ОП прибыл в ВАКС для рассмотрения апелляции на свою меру пресечения. Его подозревают в легализации 460 млн грн на строительстве.
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прибыл в суд, где в ВАКС собираются рассмотреть апелляцию по его делу, о чем свидетельствуют видео в сети с места события, пишет УНН.
Судебное заседание назначили на четверг, 21 мая. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы защитника на решение следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года, которым к бывшему руководителю ОП применили меру пресечения.
Напомним
Ермак подозреваемый по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая.