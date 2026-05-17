Канада усиливает оборонное сотрудничество со странами Севера после заявлений Трампа о Гренландии

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Канада усиливает оборону Арктики совместно со странами Севера из-за заявлений Трампа о Гренландии. Регион будут защищать от военной активности России.

Канада усиливает оборонное сотрудничество со странами Севера после заявлений Трампа о Гренландии

Канада активизирует военное сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности со странами Северной Европы на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и роста напряженности в Арктике. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, власти Гренландии и Дании уже несколько лет консультируются с Канадой по поводу создания собственного аналога подразделения Canadian Rangers – резервной структуры канадской армии, работающей в труднодоступных арктических регионах.

После заявлений Трампа о Гренландии эти переговоры стали более активными. В Канаде и странах Севера опасаются также усиления военной активности России в Арктике.

Канада и страны Севера наращивают военное сотрудничество

Страны Северной Европы и Канада все больше осознают, что мы можем объединиться военным и дипломатическим путем

— заявила почетный подполковник Canadian Rangers Уитни Лакенбауэр.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявляет, что Оттава стремится уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности Арктики и развивать партнерство с Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией и Исландией.

В марте Канада и пять северных стран договорились углубить сотрудничество в сфере оборонного производства, военных закупок и кибербезопасности.

В Канаде назвали Россию главной угрозой для Арктики

По словам Карни, наибольшую опасность для региона представляет именно Россия, имеющая самое масштабное военное присутствие в Арктике.

В Reuters отмечают, что изменение климата делает Арктику более доступной для судоходства и добычи ресурсов, из-за чего конкуренция между государствами в регионе усиливается. Кроме России, свое присутствие там также наращивает Китай.

Ожидается, что до конца года Канада, Дания и Гренландия подготовят план создания арктического подразделения по модели Canadian Rangers.

Степан Гафтко

