"Место Альберты — в Канаде": Карни выступил против отделения провинции
Киев • УНН
Марк Карни назвал Альберту частью Канады и анонсировал развитие энергетики. Это ответ на сбор 300 тысяч подписей за референдум о независимости провинции.
Лучшее место для Альберты, несомненно, в Канаде, и правительство работает над налаживанием отношений с провинцией после лет вражды из-за остановленного развития энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Детали
Издание указывает, что этот комментарий прозвучал на пресс-конференции, где Карни объявил о новой политике по ускорению развития канадской электросети, включая развертывание большего количества турбин, работающих на природном газе, для производства топлива, необходимого стране.
Моя роль и роль федерального правительства заключается в том, чтобы практиковать кооперативный федерализм, сотрудничать с провинциями, территориями и коренными канадцами, чтобы добиться успехов в интересах всех канадцев. Именно это мы делаем в отношении провинции Альберта
По его словам, он "как человек, выросший в Альберте", гордится тем, что является альбертанцем.
"Я считаю, что лучшее место для Альберты — это Канада, Канада, которая работает, и именно к этому мы стремимся. Мы достигаем прогресса в интересах всех альбертанцев, мы делаем всю Канаду сильнее", — подчеркнул Карни.
Контекст
В начале мая в канадской провинции Альберта сепаратистское движение Stay Free Alberta заявило о сборе более 300 тысяч подписей за проведение референдума о независимости.
Организаторы инициативы отметили, что передали 301 450 подписей в избирательный орган Elections Alberta, что значительно превышает необходимый порог в около 178 тысяч.
В случае проведения голосования жителям предложат ответить, должна ли Альберта выйти из состава Канады и стать независимым государством.
