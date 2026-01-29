$42.770.19
3052 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
7086 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
9430 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
14250 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
13930 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
12266 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
15455 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
25953 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
11504 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
13847 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Администрация Трампа проводила тайные встречи с ультраправыми сепаратистами из Альберты, которые стремятся к независимости. Они просили кредитную линию в 500 миллиардов долларов на случай референдума о независимости.

Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали

Администрация президента США Дональда Трампа проводила тайные встречи с крайне сепаратистами из богатой нефтью канадской провинции Альберта, поскольку раскол между Вашингтоном и Оттавой углубляется, передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

По словам людей, знакомых с переговорами, лидеры "Проекта процветания Альберты", группы ультраправых сепаратистов, которые хотят, чтобы западная провинция стала независимой, встречались с представителями Государственного департамента США в Вашингтоне трижды с апреля прошлого года.

Издание отмечает, что они стремятся провести еще одну встречу в следующем месяце с должностными лицами штата и Министерства финансов США, чтобы попросить кредитную линию в размере 500 миллиардов долларов для финансирования провинции, если будет проведен референдум о независимости, который еще не был проведен.

"США чрезвычайно увлечены свободной и независимой Альбертой", – сказал FT Джефф Рат, юрисконсульт APP, который присутствовал на встречах.

Он утверждал, что имеет "гораздо более прочные отношения" с администрацией Трампа, чем премьер-министр Канады Марк Карни.

Представитель Государственного департамента сказал: "Департамент регулярно встречается с представителями гражданского общества. Как это обычно бывает на таких обычных встречах, никаких обязательств не было взято на себя".

Чиновник Белого дома заявил: "Чиновники администрации встречаются с рядом групп гражданского общества. Никакой такой поддержки или каких-либо других обязательств не было высказано".

Лицо, знакомое с мнением министра финансов США Скотта Бессента, сказало, что ни он, ни какие-либо другие чиновники казначейства не знали о каком-либо предложении по кредитной линии и не имели намерения заниматься этим вопросом. Это лицо добавило, что ни один высокопоставленный чиновник казначейства не получал запроса на встречу.

Министерство финансов США отказалось от комментариев. Представитель Карни тоже отказался от комментариев.

Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа25.01.26, 19:50 • 6238 просмотров

FT отмечает, что контакты совпадают с ухудшением отношений между США и Канадой. Президент Дональд Трамп и Карни столкнулись на прошлой неделе после того, как премьер-министр Канады предположил, что Вашингтон создает "разрыв" в мировом порядке.

По словам людей, знакомых с позицией Америки, США вряд ли окажут какую-либо материальную поддержку маргинальному сепаратистскому движению. Но разговоры подчеркивают напряженность между Вашингтоном и федеральным правительством Карни в Оттаве.

Карло Дейд из Canada West Foundation, консервативного аналитического центра в Калгари, назвал лидеров сепаратистов "искателями внимания". Он добавил: "Американцы более чем рады продолжать противопоставлять канадцев друг другу".

На прошлой неделе Бессент вызвал шквал восхищения среди сепаратистов Альберты, когда назвал провинцию — крупнейший источник иностранной нефти на американском рынке — "естественным партнером для США".

"Жители Альберты — очень независимые люди", — сказал он правому подкастеру Джеку Пособцу. "Ходят слухи, что они могут провести референдум относительно того, хотят ли они оставаться в Канаде или нет".

Человек, знакомый с мнениями Бессента, сказал, что министр финансов не поддерживал и не выступал против движения за независимость Альберты, но считает Карни преследующим личные цели в ущерб провинции, подчеркивая его предыдущую работу по вопросам климата.

Бессент считает, что Альберта может углубить свои связи с США, оставаясь при этом канадской провинцией, добавил этот человек.

Добавим

Издание отмечает, что Карни вырос в Эдмонтоне, столице Альберты. В провинции с населением 5 миллионов человек на протяжении десятилетий существует небольшое движение за независимость, корни которого уходят в формирование Канады более 150 лет назад.

Опрос Ipsos, проведенный на прошлой неделе, показал, что примерно трое из 10 жителей Альберты и Квебека проголосовали бы за отделение своей провинции от Канады. Но в отличие от Квебека, движение за независимость Альберты так и не набрало реальной силы.

Партия труда Альберты (APP) пытается собрать 177 000 подписей, чтобы к маю внести петицию о независимости в законодательные органы. Партия отказалась сообщить, сколько подписей она собрала на сегодняшний день.

Тем не менее, переговоры подпитают существующие опасения относительно вмешательства администрации Трампа и ее представителей во внутренние дела Канады.

"Мы видим доказательства иностранного вмешательства", — сказал Гил Макгоуэн, президент Федерации труда Альберты, указывая на рекламные кампании в социальных сетях, использование онлайн-ботов и голоса влиятельных лиц Maga. "Это не кажется органическим, нас мишенью для толпы Maga".

"Альберта является важным партнером в нашей федерации", — сказал представитель министра торговли Канады и США Доминика Леблана. "(Правительство) занимается восстановлением отношений между Канадой и Альбертой на основе общих целей и уважения к юрисдикции друг друга".

Рат отказался сообщить, с кем общалась APP в Вашингтоне. "Мы встречаемся с очень, очень высокопоставленными людьми, которые покидают наши встречи, чтобы идти непосредственно в Овальный кабинет", – заявил он.

Сепаратистская партия приняла темы, похожие на темы движения Brexit в Великобритании. Она обвиняет Оттаву в растрате миллиардов долларов доходов от нефти и рекламирует теории заговора вокруг китайского влияния, преследования христиан и повестку дня "глобалистов".

Рат сказал, что его группа также встречалась с должностными лицами сепаратистского движения Квебека, которое проиграло референдумы о независимости в 1980 и 1995 годах.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит, которая в прошлом году снизила порог для референдума, выступает против независимости провинции.

"Подавляющее большинство жителей Альберты не заинтересованы в том, чтобы стать штатом США", – сказал представитель Смит.

Кампания "Альберта навсегда Канада", контрпетиция против независимости, получила 438 568 подписей к крайнему сроку в декабре прошлого года.

Антонина Туманова

