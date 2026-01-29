$42.770.19
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Адміністрація Трампа проводила таємні зустрічі з ультраправими сепаратистами з Альберти, які прагнуть незалежності. Вони просили кредитну лінію у 500 мільярдів доларів на випадок референдуму про незалежність.

Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводила таємні зустрічі з крайніми сепаратистами з багатої на нафту канадської провінції Альберта, оскільки розкол між Вашингтоном та Оттавою поглиблюється, передає УНН із посланням на FT.

Деталі

За словами людей, знайомих з переговорами, лідери "Проекту процвітання Альберти", групи ультраправих сепаратистів, які хочуть, щоб західна провінція стала незалежною, зустрічалися з представниками Державного департаменту США у Вашингтоні тричі з квітня минулого року.

Видання зауважує, що вони прагнуть провести ще одну зустріч наступного місяця з посадовцями штату та Міністерства фінансів США, щоб попросити кредитну лінію в розмірі 500 мільярдів доларів для фінансування провінції, якщо буде проведено референдум про незалежність, який ще не був проведений.

"США надзвичайно захоплені вільною та незалежною Альбертою", – сказав FT Джефф Рат, юрисконсульт APP, який був присутній на зустрічах.

Він стверджував, що має "набагато міцніші стосунки" з адміністрацією Трампа, ніж прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Речник Державного департаменту сказав: "Департамент регулярно зустрічається з представниками громадянського суспільства. Як це зазвичай буває на таких звичайних зустрічах, жодних зобов'язань не було взято на себе".

Посадовець Білого дому заявив: "Посадовці адміністрації зустрічаються з низкою груп громадянського суспільства. Жодної такої підтримки чи будь-яких інших зобов'язань не було висловлено".

Особа, знайома з думкою міністра фінансів США Скотта Бессента, сказала, що ні він, ні будь-які інші посадовці казначейства не знали про жодну пропозицію щодо кредитної лінії та не мали наміру займатися цим питанням. Ця особа додала, що жоден високопосадовець казначейства не отримував запиту на зустріч.

Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів. Речник Карні теж відмовився від коментарів.

Канада не планує укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм на тлі митних погроз Трампа25.01.26, 19:50 • 6232 перегляди

FT зауважує, що контакти збігаються з погіршенням відносин між США та Канадою. Президент Дональд Трамп і Карні зіткнулися минулого тижня після того, як прем'єр-міністр Канади припустив, що Вашингтон створює "розрив" у світовому порядку.

За словами людей, знайомих з позицією Америки, США навряд чи нададуть якусь матеріальну підтримку маргінальному сепаратистському руху. Але розмови підкреслюють напруженість між Вашингтоном та федеральним урядом Карні в Оттаві.

Карло Дейд з Canada West Foundation, консервативного аналітичного центру в Калгарі, назвав лідерів сепаратистів "шукачами уваги". Він додав: "Американці більш ніж раді продовжувати протиставляти канадців один одному".

Минулого тижня Бессент викликав шквал захоплення серед сепаратистів Альберти, коли назвав провінцію — найбільше джерело іноземної нафти на американському ринку — "природним партнером для США".

"Жителі Альберти — дуже незалежні люди", — сказав він правому подкастеру Джеку Пособєцу. "Ходять чутки, що вони можуть провести референдум щодо того, чи хочуть вони залишатися в Канаді чи ні".

Людина, знайома з думками Бессента, сказала, що міністр фінансів не підтримував і не виступав проти руху за незалежність Альберти, але вважає Карні таким, що переслідує особисті цілі на шкоду провінції, підкреслюючи його попередню роботу з питань клімату.

Бессент вважає, що Альберта може поглибити свої зв'язки зі США, залишаючись при цьому канадською провінцією, додала ця людина.

Додамо

Видання зауважує, що Карні виріс в Едмонтоні, столиці Альберти. У провінції з населенням 5 мільйонів людей протягом десятиліть існує невеликий рух за незалежність, коріння якого сягає корінням у формування Канади понад 150 років тому.

Опитування Ipsos, проведене минулого тижня, показало, що приблизно троє з 10 жителів Альберти та Квебеку проголосували б за відокремлення своєї провінції від Канади. Але на відміну від Квебеку, рух за незалежність Альберти так і не набрав реальної сили.

Партія праці Альберти (APP) намагається зібрати 177 000 підписів, щоб до травня внести петицію про незалежність до законодавчих органів. Партія відмовилася повідомити, скільки підписів вона зібрала на сьогодні.

Тим не менш, переговори підживлять існуючі побоювання щодо втручання адміністрації Трампа та її представників у внутрішні справи Канади.

"Ми бачимо докази іноземного втручання", — сказав Гіл Макґовен, президент Федерації праці Альберти, вказуючи на рекламні кампанії в соціальних мережах, використання онлайн-ботів та голоси впливових осіб Maga. "Це не здається органічним, нас мішенню для натовпу Maga".

"Альберта є важливим партнером у нашій федерації", — сказав речник міністра торгівлі Канади та США Домініка Леблана. "(Уряд) займається відновленням відносин між Канадою та Альбертою на основі спільних цілей та поваги до юрисдикції один одного".

Рат відмовився повідомити, з ким спілкувалася APP у Вашингтоні. "Ми зустрічаємося з дуже, дуже високопоставленими людьми, які залишають наші зустрічі, щоб йти безпосередньо до Овального кабінету", – заявив він.

Сепаратистська партія прийняла теми, схожі на теми руху Brexit у Великій Британії. Вона звинувачує Оттаву у розтраті мільярдів доларів доходів від нафти та рекламує теорії змови навколо китайського впливу, переслідування християн та порядок денний "глобалістів".

Рат сказав, що його група також зустрічалася з посадовцями сепаратистського руху Квебеку, який програв референдуми про незалежність у 1980 та 1995 роках.

Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт, яка минулого року знизила поріг для референдуму, виступає проти незалежності провінції.

"Переважна більшість жителів Альберти не зацікавлені в тому, щоб стати штатом США", – сказав речник Сміт.

Кампанія "Альберта назавжди Канада", контрпетиція проти незалежності, отримала 438 568 підписів до крайнього терміну в грудні минулого року.

Антоніна Туманова

