Карни заявил о готовности Канады к более глубокой экономической интеграции с США и Мексикой
Киев • УНН
Премьер Марк Карни заявил о готовности Канады к более глубокой экономической интеграции с США и Мексикой. Оттава также рассматривает новые рынки сбыта в Индии.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава готова к углублению торгово-экономического сотрудничества с США и Мексикой в отдельных секторах экономики. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Выступая на политической конференции в Торонто, Карни заявил, что Канада рассматривает варианты более тесной интеграции в рамках североамериканского экономического пространства.
Как и Мексика, Канада остается открытой для более глубокой интеграции, включая варианты "Крепости Северная Америка" в отдельных секторах
В то же время канадский премьер не уточнил, о каких именно отраслях идет речь.
Чтобы было понятно, эти предложения уже рассматриваются
Канада готовится к пересмотру торгового соглашения с США и Мексикой
По данным Bloomberg, США, Канада и Мексика в этом году должны провести пересмотр трехстороннего торгового соглашения USMCA, которое вступило в силу во время первой каденции Дональда Трампа.
В последние годы Вашингтон ввел ряд пошлин на автомобили и сталь, что повлияло на североамериканские производственные цепочки.
Карни также заявил, что Канада продолжит расширять торговлю с другими регионами мира.
Но если этот путь в конечном итоге не окажется возможным, мы будем инвестировать значительные средства в новые рынки и продукты
Bloomberg пишет, что Канада параллельно пытается активизировать торговые переговоры с Индией, странами МЕРКОСУР и другими партнерами.
