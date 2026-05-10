Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 38190 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минут
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 48095 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 42614 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 60238 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ
8 мая, 18:20 • 47495 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 38232 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 41168 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 37648 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 38320 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
Карни заявил о готовности Канады к более глубокой экономической интеграции с США и Мексикой

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Премьер Марк Карни заявил о готовности Канады к более глубокой экономической интеграции с США и Мексикой. Оттава также рассматривает новые рынки сбыта в Индии.

Фото: АР

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава готова к углублению торгово-экономического сотрудничества с США и Мексикой в отдельных секторах экономики. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Выступая на политической конференции в Торонто, Карни заявил, что Канада рассматривает варианты более тесной интеграции в рамках североамериканского экономического пространства.

Как и Мексика, Канада остается открытой для более глубокой интеграции, включая варианты "Крепости Северная Америка" в отдельных секторах

– сказал Карни.

В то же время канадский премьер не уточнил, о каких именно отраслях идет речь.

Чтобы было понятно, эти предложения уже рассматриваются

– добавил он.

Канада готовится к пересмотру торгового соглашения с США и Мексикой

По данным Bloomberg, США, Канада и Мексика в этом году должны провести пересмотр трехстороннего торгового соглашения USMCA, которое вступило в силу во время первой каденции Дональда Трампа.

В последние годы Вашингтон ввел ряд пошлин на автомобили и сталь, что повлияло на североамериканские производственные цепочки.

Карни также заявил, что Канада продолжит расширять торговлю с другими регионами мира.

Но если этот путь в конечном итоге не окажется возможным, мы будем инвестировать значительные средства в новые рынки и продукты

– отметил премьер.

Bloomberg пишет, что Канада параллельно пытается активизировать торговые переговоры с Индией, странами МЕРКОСУР и другими партнерами.

Степан Гафтко

