Посланник Трампа по вопросам Гренландии прибыл в Нуук на фоне споров вокруг острова
Киев • УНН
Спецпосланник США Джефф Лэндри прибыл в Нуук для участия в бизнес-конференции. Визит проходит на фоне заявлений Трампа о намерении США получить контроль над островом.
Специальный посланник США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри, назначенный в прошлом году президентом Дональдом Трампом, прибыл в столицу острова Нуук. Визит проходит на фоне продолжающихся заявлений Трампа о намерении установить американский контроль над Гренландией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Лэндри, который также является губернатором Луизианы, ранее публично поддерживал идею присоединения Гренландии к США. В то же время власти Гренландии и Дании неоднократно заявляли, что остров «не продается».
Посланник США посетит конференцию в Гренландии
Ожидается, что 19-20 мая Лэндри примет участие в бизнес-конференции «Future Greenland». Вместе с ним на остров прибыл посол США в Дании Кеннет Хауэри. Организаторы мероприятия заявили, что официально не приглашали Лэндри, однако конференция открыта для всех зарегистрированных участников.
В посольстве США в Копенгагене заявили, что американская делегация планирует встретиться с жителями Гренландии для «расширения экономических возможностей, построения межличностных связей и углубления взаимопонимания».
Гренландия и США ведут переговоры по безопасности
Ранее Гренландия, Дания и США договорились провести дипломатические консультации на высоком уровне для снижения напряженности вокруг острова.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на этой неделе заявил, что увеличение американского военного присутствия является частью текущих переговоров с Вашингтоном.
На данный момент официальных встреч между Лэндри и гренландскими политиками во время его визита не подтверждали.
