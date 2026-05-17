Посланник Трампа по вопросам Гренландии прибыл в Нуук на фоне споров вокруг острова

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Спецпосланник США Джефф Лэндри прибыл в Нуук для участия в бизнес-конференции. Визит проходит на фоне заявлений Трампа о намерении США получить контроль над островом.

Специальный посланник США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри, назначенный в прошлом году президентом Дональдом Трампом, прибыл в столицу острова Нуук. Визит проходит на фоне продолжающихся заявлений Трампа о намерении установить американский контроль над Гренландией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Лэндри, который также является губернатором Луизианы, ранее публично поддерживал идею присоединения Гренландии к США. В то же время власти Гренландии и Дании неоднократно заявляли, что остров «не продается».

Посланник США посетит конференцию в Гренландии

Ожидается, что 19-20 мая Лэндри примет участие в бизнес-конференции «Future Greenland». Вместе с ним на остров прибыл посол США в Дании Кеннет Хауэри. Организаторы мероприятия заявили, что официально не приглашали Лэндри, однако конференция открыта для всех зарегистрированных участников.

В посольстве США в Копенгагене заявили, что американская делегация планирует встретиться с жителями Гренландии для «расширения экономических возможностей, построения межличностных связей и углубления взаимопонимания».

Гренландия и США ведут переговоры по безопасности

Ранее Гренландия, Дания и США договорились провести дипломатические консультации на высоком уровне для снижения напряженности вокруг острова.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на этой неделе заявил, что увеличение американского военного присутствия является частью текущих переговоров с Вашингтоном.

На данный момент официальных встреч между Лэндри и гренландскими политиками во время его визита не подтверждали.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Гренландия
Reuters
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты