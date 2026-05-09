Спецпредставитель Трампа в мае посетит Гренландию

Посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри совершит свой первый визит на арктический остров уже в мае. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Ожидается, что позже в этом месяце губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также исполняет обязанности специального посланника президента в Гренландии, совершит свой первый визит на датскую территорию, которую, по словам Трампа, Соединенные Штаты должны взять под контроль из соображений национальной безопасности - пишет издание.

Источник добавил, что Лэндри планирует посетить бизнес-конференцию Future Greenland в столице Нуук, но не предоставил никаких дополнительных подробностей относительно маршрута губернатора.

Как пишет издание, Трамп в последнее время уделял мало внимания, по крайней мере публично, Гренландии в последние месяцы, сосредоточившись на войне в Иране, Венесуэле и Кубе.

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что раскол США с НАТО начался с того момента, как он впервые предложил взять под свой контроль Гренландию.