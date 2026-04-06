Трамп назвав Гренландію причиною розколу з НАТО та знову розкритикував альянс

Американський лідер Дональд Трамп припустив, що розкол США з НАТО почався з того моменту, як він вперше запропонував взяти під свій контроль Гренландію, передає УНН із посиланням на CNN.

"Все почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії", - сказав він на пресконференції. "Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: „До побачення"".

Зауваження Трампа пролунали напередодні запланованого візиту до Білого дому генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Президент різко критикував різних членів НАТО за відмову допомогти США у війні з Іраном, включаючи рішення низки країн закрити свій повітряний простір або військові бази для американських військових.

"НАТО - це паперовий тигр", - сказав Трамп, відмахнувшись від перспективи того, що США відмовляться від свого статусу фактичного лідера альянсу. "Вони нам, очевидно, не були потрібні, тому що вони нам зовсім не допомогли".

