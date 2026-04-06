Трамп назвал Гренландию причиной раскола с НАТО и снова раскритиковал альянс

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что раскол США с НАТО начался с того момента, как он впервые предложил взять под свой контроль Гренландию, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии", - сказал он на пресс-конференции. "Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: „До свидания"".

Замечания Трампа прозвучали накануне запланированного визита в Белый дом генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Президент резко критиковал различных членов НАТО за отказ помочь США в войне с Ираном, включая решение ряда стран закрыть свое воздушное пространство или военные базы для американских военных.

"НАТО - это бумажный тигр", - сказал Трамп, отмахнувшись от перспективы того, что США откажутся от своего статуса фактического лидера альянса. "Они нам, очевидно, не были нужны, потому что они нам совсем не помогли".

