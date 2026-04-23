ЕС разблокировал 90 млрд евро кредита для Украины - Зеленский и Свириденко отреагировали

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко приветствовали решение ЕС разблокировать кредит в размере 90 млрд евро для поддержки Украины. Об этом сообщает УНН.

Как отметил глава государства в Telegram, данный пакет "добавит силы украинской армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом".

Работаем, чтобы первый транш из этого пакета поддержки уже был доступен в мае-июне. Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы в Украине еще не производим, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры - говорится в сообщении президента.

В то же время Украина будет обсуждать с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на россию за развязанную войну, отметил Зеленский.

Премьер-министр Юлия Свириденко также приветствовала решение ЕС.

Это решение усилит макрофинансовую стабильность и обороноспособность Украины и является историческим сигналом доверия к нашему государству. Теперь ожидаем скорейшей имплементации, чтобы эта поддержка без промедления начала поступать Украине - заявила она.

В четверг, 23 апреля, Европейский Союз официально утвердил предоставление финансовой помощи Украине и усилил санкционное давление на россию. Он принял 20-й пакет санкций в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины.