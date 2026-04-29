Профсоюзы Винницкой области выдвинули действующего председателя ФПУ Сергея Бызова кандидатом на выборах 21 мая 2026 года
Профсоюзы Винницкой области выдвинули Сергея Бызова на должность председателя ФПУ. Выборы состоятся 21 мая 2026 года.
Выборы председателя Федерации профсоюзов Украины состоятся 21 мая 2026 года. Профсоюзы Винницкой области уже определились с кандидатом – они выдвинули действующего председателя ФПУ Сергея Бизова, сообщает УНН.
Решение о выдвижении было принято 28 апреля во время VIII (XXXVIII) отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Винницкой области. Во время выступления на конференции Бизов обозначил ключевые приоритеты профсоюзного движения, в частности восстановление социального диалога, поддержку военных и их адаптацию, а также усиление роли трудовых коллективов.
Наша цель – вернуть уважение к человеку труда и создать прозрачный, партнерский диалог между бизнесом и работниками. Более 500 тысяч членов профсоюзов стали на защиту Родины, и именно трудовые коллективы станут центром их социальной адаптации. Наша задача восстановить эффективный социальный диалог, заключать коллективные договоры и укреплять первичные профсоюзные организации
Во время конференции также подвели итоги работы профсоюзов региона за последние пять лет, в том числе в условиях пандемии и полномасштабной войны.
Кандидатуру Сергея Бизова на должность председателя ФПУ выдвинули уже 30 отраслевых профсоюзов и 18 территориальных профобъединений. Кроме него, на должность председателя Федерации профсоюзов Украины претендуют заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников, которого выдвинули несколько отраслевых профсоюзов, а также бывший народный депутат Сергей Каплин, которого выдвинул Профсоюз работников рыбного хозяйства Украины. Часть профсоюзных организаций еще определяется со своим кандидатом.