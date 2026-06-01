Защита прав работников в условиях конфликтов и развития ИИ: в Женеве открылась Международная конференция труда

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

В Женеве стартовала Международная конференция труда, собравшая представителей 187 стран мира, среди которых и Украина.

В Женеве начала свою работу 114-я ежегодная Международная конференция труда. В этом году она посвящена защите прав работников в условиях постоянных военных конфликтов и изменениям, которые несет с собой быстрое развитие искусственного интеллекта, пишет УНН

Международная конференция труда объединяет работников и работодателей из 187 государств-членов Международной организации труда. Принимают участие в конференции и представители Украины – председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов и председатель профсоюза строителей и заместитель председателя ФПУ по международным вопросам Василий Андреев. 

Накануне открытия Международной конференции состоялось заседание Международной конфедерации профсоюзов, посвященное публикации ежегодного Глобального Индекса трудовых прав — 2026.

"Цифры неутешительны. Нарушения трудовых прав в мире растут параллельно с увеличением количества вооруженных конфликтов и распространением авторитарных режимов. Это не совпадение — это закономерность", - сообщил Сергей Бызов. 

В самом отчете "Глобальный индекс трудовых прав – 2026" указывается, что во многих странах участились случаи насилия в отношении работников, аресты или задержания членов профсоюзов, ограничение права на собрания, ограничение судебной защиты прав работников. Также участились случаи отказа работникам в праве на коллективные переговоры для улучшения условий труда. Ситуацию ухудшают и военные конфликты, возникающие в разных регионах мира. Они влияют на права работников как непосредственно – через ухудшение ситуации в сфере безопасности, так и косвенно через изменения в экономической структуре и гуманитарные кризисы даже в странах, которые непосредственно не задействованы в противостоянии. 

"Не перестану повторять об агрессии россии против Украины, которая в значительной степени ответственна за нарушение не только трудовых прав, но и прав человека", – подчеркнул во время заседания МКП генеральный секретарь организации Люк Трайангл. 

Во время сегодняшнего открытия Международной конференции труда были очерчены основные вызовы, возникшие в контексте защиты прав работников: быстрое развитие ИИ, гендерное неравенство, влияние военных конфликтов и кризисов, замедление прогресса в сфере достойной занятости, дальнейшее углубление неравенства в распределении доходов. 

Международная конференция будет работать до 12 июня. В рамках работы конференции ожидается подписание Программы достойного труда для Украины на 2026-2029 гг. Программа определяет стратегические основы поддержки, которую Международная организация труда будет оказывать Украине в критически важный период восстановления, отстраивания и вступления в Европейский Союз. Программа очерчивает вклад МОТ в продвижение достойного труда, социальной справедливости и инклюзивного восстановления в Украине. 

"Украина присутствует на всех площадках, где решается судьба трудовых прав. И мы будем здесь — пока не победим", - подчеркнул председатель ФПУ Сергей Бызов. 

