Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Кабмин изменил правила пересчета платежек за тепло и горячую воду - Кулеба
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Сергей Бызов победил на выборах председателя Федерации профсоюзов Украины

Киев • УНН

 • 768 просмотра

На IX Съезде ФПУ в Киеве Сергея Бызова переизбрали председателем организации. Его кандидатуру поддержали 280 делегатов в ходе открытого голосования.

Действующий председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов во второй раз избран главой ФПУ по результатам открытого голосования представителей профсоюзного движения, передает корреспондент УНН.

Сегодня в Киеве состоялся IX Съезд Федерации профсоюзов Украины, на котором делегаты избрали председателя ФПУ. Им стал действующий глава Федерации Сергей Бызов.

Голосование проводилось открыто — за такую процедуру проголосовал 201 делегат, 86 были против, 2 воздержались.

Кандидатуру Сергея Бызова поддержали 280 делегатов, против — 20, воздержались — 45.

В поддержку другого кандидата Павла Прудникова отдали свои голоса 39 делегатов съезда.

"Наши основные задачи – сохранить единство. Только совместными решениями, совместными действиями и координацией мы укрепим профсоюзы. Мы должны выстраиваться и стать субъектами. А чтобы стать субъектами, у нас должно быть представительство", — подчеркнул Сергей Бызов в своем выступлении.

В планах главы ФПУ, в частности, усиление сотрудничества с Верховной Радой и усиление роли профсоюзов в принятии решений, касающихся прав работников.

Напомним

Всего профсоюзным движением было выдвинуто 3 кандидата — Сергей Бызов, заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников и экс-нардеп Сергей Каплин. Кандидатуру Бызова выдвинули 22 профсоюза и 19 территориальных профобъединений.

Прудникова выдвинули 4 профсоюза, Каплина — 1. Уставная комиссия допустила к выборам Бызова и Прудникова. Каплина не допустили из-за несоответствия документов.

Евгений Царенко

ОбществоПолитика
Сергей Бызов
Верховная Рада
Киев