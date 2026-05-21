Сергей Бызов победил на выборах председателя Федерации профсоюзов Украины
Киев • УНН
На IX Съезде ФПУ в Киеве Сергея Бызова переизбрали председателем организации. Его кандидатуру поддержали 280 делегатов в ходе открытого голосования.
Голосование проводилось открыто — за такую процедуру проголосовал 201 делегат, 86 были против, 2 воздержались.
Кандидатуру Сергея Бызова поддержали 280 делегатов, против — 20, воздержались — 45.
В поддержку другого кандидата Павла Прудникова отдали свои голоса 39 делегатов съезда.
"Наши основные задачи – сохранить единство. Только совместными решениями, совместными действиями и координацией мы укрепим профсоюзы. Мы должны выстраиваться и стать субъектами. А чтобы стать субъектами, у нас должно быть представительство", — подчеркнул Сергей Бызов в своем выступлении.
В планах главы ФПУ, в частности, усиление сотрудничества с Верховной Радой и усиление роли профсоюзов в принятии решений, касающихся прав работников.
Всего профсоюзным движением было выдвинуто 3 кандидата — Сергей Бызов, заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников и экс-нардеп Сергей Каплин. Кандидатуру Бызова выдвинули 22 профсоюза и 19 территориальных профобъединений.
Прудникова выдвинули 4 профсоюза, Каплина — 1. Уставная комиссия допустила к выборам Бызова и Прудникова. Каплина не допустили из-за несоответствия документов.