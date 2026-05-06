Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева

Дом профсоюзов на Майдане Независимости должен оставаться пространством, которое ассоциируется с профсоюзным движением, и в которое Федерация профсоюзов Украины должна вернуться. Это важный символ — и профсоюзов, и защиты людей труда. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразила народный депутат Оксана Дмитриева.

Профсоюзное движение должно вернуться домой — в Дом профсоюзов на Майдане Независимости. Для многих это не просто здание, а символ профсоюзов и их роли в защите людей труда. В то же время вопрос собственности сегодня требует взвешенного и юридически безупречного урегулирования — отметила Оксана Дмитриева.

По словам народного депутата, после смены руководства Федерации профсоюзов Украины год назад и обновления подходов к управлению организацией, появляются основания говорить о восстановлении ее полноценной деятельности, в том числе и в Доме профсоюзов.

Обновление Федерации профсоюзов и смена подходов к управлению, на мой взгляд, создают возможности для возвращения к полноценной работе. Важно, чтобы это пространство и в дальнейшем оставалось связанным с профсоюзами — как их исторический и символический центр — подчеркнула она.

Она добавила, что такое решение могло бы стать важным сигналом для восстановления доверия к профсоюзному движению и усиления его роли в защите прав работников.

Как писал ранее УНН, глава ФПУ Сергей Бызов в одном из интервью сообщил, что Федерация профсоюзов Украины продолжает бороться в суде за возвращение Дома профсоюзов, расположенного в центре столицы. Он выразил уверенность, что в ближайшее время профсоюзное движение вернется домой.

Дом профсоюзов по решению суда был передан в управление АРМА. Этот актив находился под арестом в 2022 и 2023 годах в рамках дела о присвоении государственного имущества. В 2025 году арест был снят, однако уже 3 июня 2025 года Печерский районный суд повторно наложил арест на этот объект.

Агентство заключило договор управления с победителем открытого конкурса – им стал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".

По данным журналистского расследования, в состав консорциума входит компания, которая может быть связана с одним из предыдущих бенефициаров актива. В публикации также упоминалось имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в контексте прошлых родственных связей. Она категорически опровергла любую свою причастность к возможной схеме. После того как возник скандал, нардепы требовали отставки тогдашней главы АРМА Елены Думы.

Проверка, которую проводило АРМА с 20 августа по 5 сентября 2025 года, зафиксировала нарушения отдельных условий договора управления активом.

Дом профсоюзов – это административное здание, в котором ранее располагалась Федерация профсоюзов Украины. Во время Революции достоинства там находился Штаб национального сопротивления. Здание почти полностью сгорело в феврале 2014 года. В течение 2016–2018 годов его восстановил частный инвестор.