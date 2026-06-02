Ценнее становятся навыки, а не престижность вуза: как меняется архитектура рынка труда

В Украине стремительно меняется рынок труда и подход к оценке квалификации работников: на первый план выходят реальные умения человека, уникальные навыки, гибкость и готовность учиться новому. Об этом шла речь во время экспертной дискуссии "Человеческий капитал и Национальная система квалификаций" и презентации пособия для профсоюзных экспертов "Квалификационный компас", пишет УНН.

Мир труда меняется стремительно и безвозвратно. На смену эпохе дипломов пришла эра квалификаций — где вес имеет не престижность университета, а реальное умение человека выполнить работу. Национальная система квалификаций, которая активно выстраивается в Украине, формирует новую архитектуру рынка труда: с профессиональными стандартами, квалификационными центрами, едиными реестрами и четкими правилами игры для всех участников - считает руководитель департамента правовой защиты Федерации профсоюзов Евгений Гостюминский.

Представители профсоюзного движения подчеркнули, что профессиональные союзы должны играть ведущую роль в формировании стандартов, определяющих условия труда миллионов людей. Именно поэтому и было создано пособие "Квалификационный компас", авторами которого стали руководитель департамента по вопросам экономического развития ФПУ Анна Пугачева, член Национального агентства квалификаций Василий Федюк и руководитель Секретариата Национального агентства квалификаций Юлия Мартын.

Пособие – это практический гид для профсоюзных экспертов, который шаг за шагом объясняет, как работает система квалификаций, что такое профессиональный стандарт и чем он отличается от устаревших квалификационных характеристик, как участвовать в разработке стандартов и не позволить превратить их в инструмент давления на работника, как через квалификационные центры легализовать годами накопленный опыт человека и превратить его в официально признанную квалификацию, как читать Национальную рамку квалификаций и использовать ее для защиты достойной оплаты труда.

Профсоюзы в системе квалификаций должны быть не препятствием и не декорацией, а надежным партнером в установлении справедливых для всех правил - подчеркнул Гостюминский.

Во время мероприятия большое внимание было уделено "профсоюзному фильтру" - механизму влияния профсоюзов на содержание профессиональных стандартов.

Логическим продолжением презентации стала экспертная панельная дискуссия "Человеческий капитал и Национальная система квалификаций". Участники сосредоточились на наиболее острых вызовах современности: беспрецедентном дефиците кадров, демографическом кризисе и преодолении разрыва между предложением образования и реальными потребностями бизнеса. Было уделено внимание признанию иностранных квалификаций, что, по мнению представительницы Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины Ирины Новак, должно сыграть свою роль в возвращении граждан из-за границы. Говорили участники дискуссии и о вызовах, стоящих перед бизнесом, в частности, о готовности инвестировать в переобучение работников и поиске сотрудников с микроквалификациями. Важным вызовом, вставшим перед работодателями во время войны, стало умение быстро пересматривать профстандарты и развертывать квалификационные центры в условиях критических потребностей военного времени.

Председатель ФПУ Сергей Бызов ранее очерчивал амбициозные цели – охватить профсоюзным движением 10 миллионов работников к 2030 году. Он подчеркнул, что ключевой задачей станет трансформация профсоюзного движения и его превращение в полноценного социального партнера государства – партнера, голос которого слышат и учитывают, без которого не принимаются решения, касающиеся прав работников.