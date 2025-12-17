$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 16051 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 35349 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 30066 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 33001 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 29446 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27568 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28363 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25056 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30086 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24927 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
15 декабря, 13:38 • 83077 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Несмотря на широкий арсенал антикоррупционных инструментов, все чаще возникает вопрос о реальной эффективности деятельности НАПК. Под руководством Виктора Павлущика Агентство в основном фокусируется на процедурах, отчетах и рекомендациях. В результате борьба с коррупцией рискует оставаться только "на бумаге".

Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) располагает всем набором инструментов для превенции, выявления и борьбы с коррупцией. Как отметил в интервью глава НАПК Виктор Павлущик, среди этих инструментов есть: стратегия, государственная программа, мониторинг, антикоррупционные уполномоченные в госпредприятиях и программа по защите обличителей, сообщает УНН. Впрочем, ряд резонансных коррупционных кейсов в государственном секторе поставил под сомнение реальную эффективность этих инструментов.

Глава НАПК Виктор Павлущик в интервью неоднократно избегал прямого ответа на вопрос о том, почему антикоррупционная превенция не сработала. Вместо этого он пытался объяснить отсутствие реального результата в борьбе с коррупцией сложностью процессов, ограниченными полномочиями и необходимостью соблюдения процедур. Когда журналисты предложили разобрать кейс "Энергоатома" как пример системного провала превенции, Павлущик начал с обобщений, фактически отказавшись от прямой оценки конкретной ситуации.

Чтобы дать полноценный ответ, нужно работать с конкретными данными и анализировать их профессионально. Ожидать, что существует какая-то универсальная пилюля от коррупции, наивно. Даже в европейских странах около 70% граждан убеждены, что коррупция достаточно распространена в целом в странах ЕС

– прокомментировал Павлущик.

В то же время глава НАПК признает, что агентство проводило проверку "Энергоатома", однако ограничивает ответственность ведомства.

НАПК в январе 2025 года составило акт проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в компании и предоставило ряд рекомендаций

– рассказал Павлущик.

Исходя из его слов, можно сделать вывод, что роль современного НАПК сводится к рекомендациям, предписаниям и оценке рисков – без реального влияния на финансовые потоки или закупочные процессы, где, собственно, и формируется коррупция.

На упреки об отсутствии реального влияния НАПК на выполнение антикоррупционной программы Павлущик отвечает апелляцией к формальным процедурам. По его словам, агентство действует исключительно в рамках определенных законом инструментов. Фактически глава НАПК сводит роль агентства к внутренней переписке, докладам и формальному информированию других органов власти.

Проверять будут не всех. Глава НАПК рассказал о принципе отбора деклараций для полной проверки16.12.25, 09:05 • 2450 просмотров

Война, сопротивление системы и "маленькие шаги"

Кроме того, среди причин, которые, по словам Павлущика, мешают достигать результатов, он называет войну, ограниченные ресурсы и сопротивление системы. По его мнению, оценивать эффективность антикоррупционной политики без учета этих факторов некорректно.

Оценивать эффективность нужно с учетом реальных условий: может ли мероприятие быть выполнено во время войны, ограниченных ресурсов, оккупации территорий. Сопротивление системы действительно было колоссальным

– отметил он.

Проваленный дедлайн НАПК

Отдельным маркером работы современного НАПК стала и ситуация с новой антикоррупционной стратегией на 2026-2030 годы. Документ должны были подготовить еще в августе, однако сроки сорваны. Объясняя задержку, Павлущик снова апеллировал к процессу, а не к результату.

Для нас ключевое – не скорость, а качество документов

– заявил он, добавив, что подготовка стратегии усложнилась из-за приостановки финансирования проектов USAID.

Таким образом, даже базовые стратегические документы, которые должны определять антикоррупционную политику государства на годы вперед, откладываются без четких дедлайнов и публичной ответственности.

Результативность работы НАПК под руководством Павлущика

Из ответов главы НАПК вырисовывается целостная картина: антикоррупционная политика под руководством Павлущика существует прежде всего в формате процедур, актов, докладов и стратегий. НАПК фиксирует риски, готовит рекомендации и отчитывается о выполнении пунктов программ, однако избегает роли лидера, который прямо называет проблемы и тех, кто их блокирует.

В результате борьба с коррупцией все больше напоминает процесс по инструкции – с соблюдением всех формальных требований, но без ощутимого влияния на системные коррупционные риски, которые продолжают реализовываться на практике.

Напомним

Деятельность НАПК и его руководителя Виктора Павлущика оказалась в центре внимания не только из-за отсутствия эффективности антикоррупционного органа, но и из-за потенциальных этических вопросов.

В частности, журналисты обратили внимание на ситуацию относительно того, что жена главы НАПК Татьяна Водопьянова получила должность директора частной компании, соучредителем которой является экс-заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Последний после увольнения из Бюро из-за дисциплинарного производства, связанного с вероятной утечкой информации по делу главы Верховного Суда Всеволода Князева, обратился в НАПК с заявлением о возможном конфликте интересов у руководства НАБУ и получил статус обличителя. Сам Павлущик отрицает наличие конфликта интересов. Однако совокупность всех обстоятельств вызвала публичную дискуссию относительно того, нормально ли то, что бывший высокопоставленный чиновник НАБУ, получивший процессуальную защиту от НАПК как обличитель коррупции, является соучредителем компании, обеспечивающей доходом семью руководителя этого же Агентства.

Даже если формально закон не нарушен, такая конфигурация связей может создавать впечатление тесного переплетения личных, профессиональных и институциональных интересов.

Лилия Подоляк

Политикапубликации
Энергоатом
Война в Украине
Агентство США по международному развитию
Национальное антикоррупционное бюро Украины