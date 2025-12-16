Проверять будут не всех. Глава НАПК рассказал о принципе отбора деклараций для полной проверки

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик рассказал об изменении методологии отбора деклараций должностных лиц для полной проверки. Однако, несмотря на заявления о новом "риск-ориентированном подходе", механизм отбора деклараций до сих пор остается непонятным, пишет УНН.

"Важно понимать, что подходы к отбору деклараций на полную проверку до 2022 года и после фактического возобновления декларирования в 2024-м — совершенно разные. Тогда акцент был на проверках деклараций высших должностных лиц государства: Президент, Кабмин, народные депутаты, судьи Верховного суда, Конституционного суда Украины", - рассказал Павлущик.

При этом он признался, что у НАПК нет ресурса на полные проверки деклараций представителей государственных органов регионального уровня, руководителей государственных и коммунальных предприятий, и общество могло ждать их годами.

Павлущик отметил, что ресурс НАПК не позволяет проверить все поданные в Реестр декларации, которых ежегодно почти 700 тысяч.

При этом он убежден, что новый подход, по которому будет проводиться выборочная проверка, заставит чиновников более добросовестно декларировать собственное имущество. Однако, по какому подходу НАПК выбирает декларации для проверки и исключено ли здесь ручное управление, пока неизвестно.

"Как я уже отмечал, в 2024 году подход изменился на риско-ориентированный. Мы проверяем декларации должностных лиц всех уровней. Да, акцент на тех, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, конечно, есть. Теперь любая декларация может быть отобрана для проверки, если по результатам логического и арифметического контроля она имеет высокий рейтинг риска", - отметил Павлущик.

Комментируя упреки экспертов о том, что в логико-арифметическом методе есть пробелы, в частности отсутствие инструмента рыночной оценки, Павлущик отметил: "Проблема на самом деле комплексная. Во время проверок мы исследуем обстоятельства приобретения активов по заниженной стоимости, прежде всего это касается автомобилей — в подавляющем большинстве случаев это связано с занижением базы налогообложения, о чем мы информируем налоговую".

По его словам, с 1 января правила изменились и "продажа за 50 тысяч" теперь почти невозможна, но, по мнению Павлущика, эффект будет заметен с 2026 года.

Он также обозначил еще несколько факторов, которые, по его мнению, усложняют работу НАПК.

"С недвижимостью проще: есть утвержденная процедура оценки. Надо учитывать много факторов, в том числе и дату приобретения, например, признать необоснованным можно актив, приобретенный после ноября 2019 года. Есть и проблемы с оценкой земли — в новой Антикоррупционной стратегии предлагаем ее усовершенствовать. В любом случае при проверке мы анализируем доходы декларанта и членов его семьи, их соразмерность с расходами. Это всегда комплексный и индивидуальный анализ", - отметил он.

Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя

В то же время, оправдываясь за то, что НАПК не заметило факты, указывающие на незаконное обогащение должностных лиц МСЭК, Павлущик отметил, что Агентство не является правоохранительным органом, не осуществляет оперативных мероприятий, не проводит обысков, а работает с данными реестров и полученными документами и объяснениями декларанта. "Поэтому установить незаконную незадекларированную наличность или средства на счетах за границей исключительно силами НАПК без помощи правоохранительных органов невозможно", – резюмировал он.

При таком объяснении непонятным остается, как НАПК осуществляет мониторинг образа жизни должностных лиц, когда возникают подозрения относительно возможного их незаконного обогащения.

Напомним

4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили на незаконном обогащении на миллионы гривен.

В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутата областного совета выявили серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.

А 4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года.

Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязанностей в случае его внесения.

4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн. После этого она внесла залог.