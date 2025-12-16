$42.250.05
03:55 • 7394 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 16272 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 13461 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 13942 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 13142 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10616 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 9522 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14009 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42661 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36448 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

Перевірятимуть не всіх. Голова НАЗК розповів про принцип відбору декларацій для повної перевірки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Голова НАЗК Віктор Павлущик повідомив про зміну методології відбору декларацій для перевірки на ризико-орієнтований підхід. Однак механізм відбору та відсутність інструменту ринкової оцінки викликають питання.

Перевірятимуть не всіх. Голова НАЗК розповів про принцип відбору декларацій для повної перевірки

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик розповів про зміну методології відбору декларацій посадовців для повної перевірки. Однак попри заяви про новий "ризик-орієнтований підхід", механізм відбору декларацій досі залишається незрозумілим, пише УНН.

"Важливо розуміти, що підходи до відбору декларацій на повну перевірку до 2022 року і після фактичного відновлення декларування 2024-го — зовсім різні. Тоді акцент був на перевірках декларацій найвищих посадових осіб держави: Президент, Кабмін, народні депутати, судді Верховного суду, Конституційного суду України", - розповів Павлущик.

При цьому він зізнався, що у НАЗК немає ресурсу на повні перевірки декларацій представників державних органів регіонального рівня, керівників державних і комунальних підприємств і суспільство могло чекати на них роками.

Павлущик зазначив, що ресурс НАЗК не дозволяє перевірити всі подані до Реєстру декларації, яких щороку майже 700 тисяч. 

При цьому він переконаний, що новий підхід, за яким проводитиметься вибіркова перевірка, змушуватиме чиновників сумлінніше декларувати власне майно. Однак, за яким підходом НАЗК обирає декларації для перевірки і чи унеможливлене тут ручне управління поки невідомо. 

"Як я вже зазначав, 2024 року підхід змінився на ризико-орієнтований. Ми перевіряємо декларації посадовців усіх рівнів. Так, акцент на тих, хто займає відповідальне та особливо відповідальне становище, звісно, є. Тепер будь-яку декларацію може бути відібрано для перевірки, якщо за результатами логічного й арифметичного контролю вона має високий рейтинг ризику", - зазначив Павлущик.

Коментуючи закиди експертів про те, що в логіко-арифметичному методі є прогалини, зокрема відсутність інструмента ринкової оцінки, Павлущик зазначив: "Проблема насправді комплексна. Під час перевірок ми досліджуємо обставини набуття активів за заниженою вартістю, насамперед це стосується автомобілів — у переважній більшості випадків це пов’язано із заниженням бази оподаткування, про що ми інформуємо податкову".

 За його словами, з 1 січня правила змінилися і "продаж за 50 тисяч" тепер майже неможливий, але, на думку Павлущика, ефект буде помітний з 2026 року. 

Він також окреслив ще декілька чинників, що, на його думку, ускладнюють роботу НАЗК.

"Із нерухомістю простіше: є затверджена процедура оцінки. Треба враховувати багато чинників, зокрема й дату набуття, наприклад, визнати необґрунтованим можна актив, набутий після листопада 2019 року. Є й проблеми з оцінкою землі — в новій Антикорупційній стратегії пропонуємо її вдосконалити. В будь-якому випадку під час перевірки ми аналізуємо доходи декларанта та членів його родини, їх співрозмірність із витратами. Це завжди комплексний та індивідуальний аналіз", - зазначив він.

Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача15.12.25, 12:16 • 23242 перегляди

Водночас виправдовуючись за те, що НАЗК не помітило факти, які вказували на незаконне збагачення посадовців МСЕК, Павлущик зазначив, що Агентство не є правоохоронним органом, не здійснює оперативних заходів, не проводить обшуків, а працює з даними реєстрів і отриманими документами та поясненнями декларанта. "Тому встановити незаконну незадекларовану готівку чи кошти на рахунках за кордоном виключно силами НАЗК без допомоги правоохоронних органів неможливо", – резюмував він.

За такого пояснення незрозумілим залишається, як НАЗК здійснює моніторинг способу життя посадовців, коли виникають підозри щодо можливого їхнього незаконного збагачення.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень.

У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.

А 4 червня того ж року Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін: Крупа залишалася під вартою, але вже з заставою 112 млн грн до 13 липня 2025 року.

Пізніше ВАКС продовжив її тримання під вартою до 7 вересня 2025 року, встановивши заставу 56 млн грн та ряд обов’язків у разі її внесення.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у розмірі 20 млн грн. Після цього вона внесла заставу.

Лілія Подоляк

