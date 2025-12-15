Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача

Голова НАЗК Віктор Павлущик може мати конфлікт інтересів через нову роботу його дружини Тетяни Водопʼянової. Яка стала директором компанії "Углава та Азонс Інтелідженс, повідомляє УНН.

За даними з відкритих реєстрів, співзасновником компанії є Гізо Углава, який у 2024 році був звільнений з посади першого заступника директора НАБУ. За даними ЗМІ, дисциплінарне провадження щодо Гізо Углави було пов’язане з ймовірним витоком службової інформації у кримінальному провадженні щодо голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Зокрема, йдеться про можливу передачу третім особам відомостей з матеріалів слідства, зокрема інформації, що стосувалася негласних слідчих дій у цій резонансній справі НАБУ. Сам Углава публічно заперечив свою причетність до витоку, однак саме ці обставини стали підставою для дисциплінарного розгляду та його звільнення з посади першого заступника директора НАБУ, після чого конфлікт із керівництвом Бюро перейшов у публічну площину.

Партнером Углави у новій компанії є юридична фірма "Азонс", зареєстрована на адвоката Михайла Третьякова. Особливу увагу в структурі компанії привертає те, що її директором стала Тетяна Водоп’янова – колишня детективка НАБУ та підлегла Углави, яка звільнилася з Бюро у 2023 році. Згідно з деклараціями, Водоп’янова є дружиною Віктора Павлущика, який у 2024 році очолив НАЗК.

Саме у період, коли Павлущик став головою НАЗК, Гізо Углава звернувся до агентства із заявою про можливий конфлікт інтересів у діях директора НАБУ Семена Кривоноса. НАЗК прийняло цю заяву до розгляду та надало Углаві статус викривача.

У такому контексті призначення дружини голови НАЗК керівником приватної компанії, співзасновником якої є особа, що перебуває у тривалому конфлікті з керівництвом НАБУ та отримала захист від НАЗК, може виглядати як потенційний конфлікт інтересів.

Редакція УНН проаналізувала відкриті вакансії та описом діяльності "Углава та Азонс Інтелідженс" – можемо припустити, що компанія планує працювати у сфері аналітики, комплаєнсу, оцінки ризиків, внутрішніх розслідувань та консалтингу для бізнесу. Йдеться, зокрема, про послуги з аналізу репутаційних ризиків та роботи з чутливою інформацією – напрямів, у яких досвід колишніх співробітників антикорупційних органів є ключовою конкурентною перевагою.

Віктор Павлущик заперечує – за його словами, співпраця НАЗК та Углави не підтверджує наявність конфлікту інтересів. Він наголошує, що не має жодних повноважень щодо діяльності компанії, де працює його дружина.

Компанія, де вона працює, буде діяти лише в форматі b2b, в приватному секторі. Я не в праві заборонити дружині професійно розвиватись за її фахом - зазначив голова НАЗК.

Втім, у цій ситуації може виникати щонайменше етичне питання. Адже, виходить, що колишній високопосадовець НАБУ, який перебуває у відкритому конфлікті з нинішнім керівництвом Бюро та отримав процесуальний захист від НАЗК, є співзасновником компанії, яка виплачує заробітну плату дружині чинного голови цього ж агентства.

Навіть якщо формально закон не порушено, така конфігурація зв’язків може створювати враження тісного переплетіння особистих, професійних і інституційних інтересів – особливо в умовах, коли НАЗК позиціонує себе, як незалежний арбітр у питаннях конфлікту інтересів та доброчесності.