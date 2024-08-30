Конфлікт антикорупціонерів посилюється: Углава подав заяву на директора НАБУ до НАЗК і став викривачем

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава подав заяву в Національне агентство з запобігання корупції про можливе порушення антикорупційного законодавства керівником бюро Семеном Кривоносом і став викривачем. Про це він повідомив на своїй фб-сторінці, пише УНН.

"Заяву про наявність у директора НАБУ реального конфлікту інтересів щодо мене я подавав до Дисциплінарної комісії, УВК та на імʼя самого Директора. Але її проігнорували всі вище перераховані. Тоді ж аналогічну заяву було подано до профільного органу – НАЗК", - зазначив Углава.

За його словами, НАЗК розпочало моніторинг та контроль щодо можливого порушення директором НАБУ антикорупційного законодавства.

Він наголосив, що Кривонос тисне на нього з вимогами звільнитися, ухвалює рішення під зовнішнім впливом, а не на основі закону, а також вчиняє дії, що підривають верховенство права задля досягнення приватного інтересу.

"У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача. Важливо підкреслити, у рамках службових розслідувань директор НАБУ вже вчинив протиправні дії в умовах наявного конфлікту інтересів. НАЗК необхідно ще перевірити ці обставини для забезпечення довіри до антикорупційної системи України", - вказав Углава.

Додамо

Це вже не перша заява першого заступника директора НАБУ Гізо Углави про зовнішній вплив на антикорупціонерів та необ’єктивність їх розслідувань. Раніше Углава заявив, що бюро опинилося під загрозою втрати незалежності, а детективи перебувають під політичним тиском, що суттєво знижує ефективність боротьби з корупцією. Зокрема, під тиском активістів та голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної.

Він також скаржився на упередженість і заангажованість детективів НАБУ, і заявив, що висновки у справі проти нього щодо зливів інформації з бюро зроблені вже давно "без суду і слідства".

Нагадаємо

Заяви про необ’єктивність та політичну заангажованість НАБУ неодноразово вже звучали, однак антикорупціонери на них не звертали увагу.

Наочним прикладом є справи антикорупціонерів проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він неодноразово заявляв про те, що детективи однобоко ставилися до справи проти нього через політичну заангажованість. Обидві справи проти нього розвалилися у судах, однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Існує також занепокоєння щодо порушень презумпції невинуватості з боку НАБУ, як у справах проти Миколи Сольського та нардепа Сергія Кузьміних.

Харківська правозахисна група також критикувала НАБУ за заяви, що порушують презумпцію невинуватості. Справжньою причиною переслідування Сольського там вважають реформування ринку землі в Україні.