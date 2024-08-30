Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава подал заявление в Национальное агентство по предотвращению коррупции о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. Об этом он сообщил на своей фб-странице, пишет УНН.

"Заявление о наличии у директора НАБУ реального конфликта интересов в отношении меня я подавал в Дисциплинарную комиссию, УВК и на имя самого Директора. Но его проигнорировали все вышеперечисленные. Тогда же аналогичное заявление было подано в профильный орган - НАПК", - отметил Углава.

По его словам, НАПК начало мониторинг и контроль относительно возможного нарушения директором НАБУ антикоррупционного законодательства.

Он отметил, что Кривонос давит на него с требованиями уволиться, принимает решения под внешним влиянием, а не на основе закона, а также совершает действия, подрывающие верховенство права для достижения частного интереса.

"В связи с приведенным, согласно закону, мне присвоен статус обличителя. Важно подчеркнуть, в рамках служебных расследований директор НАБУ уже совершил противоправные действия в условиях имеющегося конфликта интересов. НАПК необходимо еще проверить эти обстоятельства для обеспечения доверия к антикоррупционной системе Украины", - указал Углава.

Добавим

Это уже не первое заявление первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы о внешнем влиянии на антикоррупционеров и необъективности их расследований. Ранее Углава заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией. В частности, под давлением активистов и главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной.

Он также жаловался на предвзятость и заангажированность детективов НАБУ, и заявил, что выводы по делу против него относительно сливов информации из бюро сделаны уже давно "без суда и следствия".

Напомним

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ неоднократно уже звучали, однако антикоррупционеры на них не обращали внимание.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.