Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя

Глава НАПК Виктор Павлущик может иметь конфликт интересов из-за новой работы его жены Татьяны Водопьяновой, которая стала директором компании "Углава и Азонс Интеллидженс", сообщает УНН.

По данным из открытых реестров, соучредителем компании является Гизо Углава, который в 2024 году был уволен с должности первого заместителя директора НАБУ. По данным СМИ, дисциплинарное производство в отношении Гизо Углавы было связано с вероятной утечкой служебной информации в уголовном производстве в отношении председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В частности, речь идет о возможной передаче третьим лицам сведений из материалов следствия, в том числе информации, касающейся негласных следственных действий в этом резонансном деле НАБУ. Сам Углава публично отрицал свою причастность к утечке, однако именно эти обстоятельства стали основанием для дисциплинарного рассмотрения и его увольнения с должности первого заместителя директора НАБУ, после чего конфликт с руководством Бюро перешел в публичную плоскость.

Партнером Углавы в новой компании является юридическая фирма "Азонс", зарегистрированная на адвоката Михаила Третьякова. Особое внимание в структуре компании привлекает то, что ее директором стала Татьяна Водопьянова – бывшая детектив НАБУ и подчиненная Углавы, которая уволилась из Бюро в 2023 году. Согласно декларациям, Водопьянова является женой Виктора Павлущика, который в 2024 году возглавил НАПК.

Именно в период, когда Павлущик стал главой НАПК, Гизо Углава обратился в агентство с заявлением о возможном конфликте интересов в действиях директора НАБУ Семена Кривоноса. НАПК приняло это заявление к рассмотрению и предоставило Углаве статус обличителя.

В таком контексте назначение жены главы НАПК руководителем частной компании, соучредителем которой является лицо, находящееся в длительном конфликте с руководством НАБУ и получившее защиту от НАПК, может выглядеть как потенциальный конфликт интересов.

Редакция УНН проанализировала открытые вакансии и описание деятельности "Углава и Азонс Интеллидженс" – можем предположить, что компания планирует работать в сфере аналитики, комплаенса, оценки рисков, внутренних расследований и консалтинга для бизнеса. Речь идет, в частности, об услугах по анализу репутационных рисков и работе с чувствительной информацией – направлениях, в которых опыт бывших сотрудников антикоррупционных органов является ключевым конкурентным преимуществом.

Виктор Павлущик отрицает – по его словам, сотрудничество НАПК и Углавы не подтверждает наличие конфликта интересов. Он подчеркивает, что не имеет никаких полномочий в отношении деятельности компании, где работает его жена.

Компания, где она работает, будет действовать только в формате b2b, в частном секторе. Я не вправе запретить жене профессионально развиваться по ее специальности - отметил глава НАПК.

Впрочем, в этой ситуации может возникать как минимум этический вопрос. Ведь, получается, что бывший высокопоставленный чиновник НАБУ, который находится в открытом конфликте с нынешним руководством Бюро и получил процессуальную защиту от НАПК, является соучредителем компании, которая выплачивает заработную плату жене действующего главы этого же агентства.

Даже если формально закон не нарушен, такая конфигурация связей может создавать впечатление тесного переплетения личных, профессиональных и институциональных интересов – особенно в условиях, когда НАПК позиционирует себя как независимый арбитр в вопросах конфликта интересов и добросовестности.