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НАЗК розпочало перевірку конфлікту інтересів у директора НАБУ Кривоноса

Київ • УНН

 • 122807 перегляди

НАЗК розпочало перевірку можливого конфлікту інтересів у діях директора НАБУ Семена Кривоноса за заявою Гізо Углави. Углава, колишній заступник директора НАБУ, звинуватив Кривоноса у тиску з вимогою звільнитися.

НАЗК розпочало перевірку конфлікту інтересів у директора НАБУ Кривоноса

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє наявність конфлікту інтересів у діях директора НАБУ Семена Кривоноса за заявою його колишнього першого заступника Гізо Углави. НАЗК вживає заходів, щоб якнайшвидше закінчити перевірку. Про це йдеться у відповіді агентства на запит УНН.

Деталі

Гізо Углава, будучи ще топчиновником НАБУ, подав заяву в НАЗК про можливе порушення антикорупційного законодавства керівником бюро Семеном Кривоносом і став викривачем. За його словами, Кривонос тиснув на нього з вимогою звільнитися.

У НАЗК у відповідь на запит УНН підтвердили, що отримали заяву від Гізо Углави і розпочали "проведення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" у діях директора НАБУ Семена Кривоноса.

На даний час моніторинг триває і рішення щодо його результатів, у тому числі виявлених порушень, не прийнято… Водночас, враховуючи суспільний резонанс, НАЗК вживає всіх необхідних заходів для завершення моніторингу у найкоротший термін

- йдеться у відповіді агентства.

Додамо

Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.

Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які, на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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