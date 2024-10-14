НАЗК розпочало перевірку конфлікту інтересів у директора НАБУ Кривоноса
Київ • УНН
НАЗК розпочало перевірку можливого конфлікту інтересів у діях директора НАБУ Семена Кривоноса за заявою Гізо Углави. Углава, колишній заступник директора НАБУ, звинуватив Кривоноса у тиску з вимогою звільнитися.
Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє наявність конфлікту інтересів у діях директора НАБУ Семена Кривоноса за заявою його колишнього першого заступника Гізо Углави. НАЗК вживає заходів, щоб якнайшвидше закінчити перевірку. Про це йдеться у відповіді агентства на запит УНН.
Деталі
Гізо Углава, будучи ще топчиновником НАБУ, подав заяву в НАЗК про можливе порушення антикорупційного законодавства керівником бюро Семеном Кривоносом і став викривачем. За його словами, Кривонос тиснув на нього з вимогою звільнитися.
У НАЗК у відповідь на запит УНН підтвердили, що отримали заяву від Гізо Углави і розпочали "проведення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" у діях директора НАБУ Семена Кривоноса.
На даний час моніторинг триває і рішення щодо його результатів, у тому числі виявлених порушень, не прийнято… Водночас, враховуючи суспільний резонанс, НАЗК вживає всіх необхідних заходів для завершення моніторингу у найкоротший термін
Додамо
Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.
Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.
Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку.
Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які, на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.