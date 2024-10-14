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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:18  •  22062 просмотра

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НАПК начало проверку возможного конфликта интересов в действиях директора НАБУ Семена Кривоноса по заявлению Гизо Углавы. Углава, бывший заместитель директора НАБУ, обвинил Кривоноса в давлении с требованием уволиться.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет наличие конфликта интересов в действиях директора НАБУ Семена Кривоноса по заявлению его бывшего первого заместителя Гизо Углавы. НАПК принимает меры, чтобы как можно быстрее закончить проверку. Об этом говорится в ответе агентства на запрос УНН.

Детали

Гизо Углава, будучи еще топ-чиновником НАБУ, подал заявление в НАПК о возможном нарушении антикоррупционного законодательства руководителем бюро Семеном Кривоносом и стал обличителем. По его словам, Кривонос давил на него с требованием уволиться.

В НАПК в ответ на запрос УНН подтвердили, что получили заявление от Гизо Углавы и начали "проведение мониторинга и контроля за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов" в действиях директора НАБУ Семена Кривоноса.

В настоящее время мониторинг продолжается и решение по его результатам, в том числе выявленных нарушений, не принято... В то же время, учитывая общественный резонанс, НАПК принимает все необходимые меры для завершения мониторинга в кратчайшие сроки

- говорится в ответе агентства.

Добавим

Гизо Углава работал в НАБУ первым заместителем директора с момента создания этого антикоррупционного органа. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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