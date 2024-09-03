Гізо Углаву звільнили з посади першого заступника директора НАБУ
Київ • УНН
Директор НАБУ звільнив Гізо Углаву за дисциплінарний проступок. Углава дискредитував працівника, який повідомив про можливий витік інформації, що порушило етичні стандарти бюро.
Директор НАБУ Євген Кривонос звільнив Гізо Углаву із посади першого заступника директора бюро за порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Про це у вівторок повідомили в пресслужбі НАБУ, передає УНН.
Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника Директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ
Як повідомляється, службове розслідування та дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник директора "вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації".
Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ
Нагадаємо
У кінці травня НАБУ потрапило у скандал - стало відомо про ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками бюро. Через це директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.
Після цього Углава заявив, що бюро опинилося під загрозою втрати незалежності, а детективи перебувають під політичним тиском, що суттєво знижує ефективність боротьби з корупцією.
Директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу 9 серпня повідомив, що службове розслідування про можливий тиск на викривачів, у якому фігурує Углава, завершено, зафіксовано порушення. Кривонос наголосив, що це службове розслідування витоку інформації з НАБУ не стосується, щодо "зливів" проводиться інше досудове розслідування і про його результати буде повідомлено окремо.