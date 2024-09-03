Гизо Углаву уволили с должности первого заместителя директора НАБУ

Директор НАБУ Евгений Кривонос уволил Гизо Углаву с должности первого заместителя директора бюро за нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщается, служебное расследование и дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора "совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации".

Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ - отметили в Бюро.

Напомним

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

После этого Углава заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией.

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге 9 августа сообщил, что служебное расследование о возможном давлении на обличителей, в котором фигурирует Углава, завершено, зафиксировано нарушение. Кривонос отметил, что это служебное расследование утечки информации из НАБУ не касается, по "сливам" проводится другое досудебное расследование и о его результатах будет сообщено отдельно.