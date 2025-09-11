$41.210.09
За ексголову Хмельницької МСЕК внесли заставу в 20 млн гривень - САП

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Колишня голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа внесла заставу у розмірі 20 млн гривень. Це відбулося після того, як ВАКС змінив запобіжний захід, зменшивши суму застави.

За ексголову Хмельницької МСЕК внесли заставу в 20 млн гривень - САП

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень.

У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.

А 4 червня того ж року Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін: Крупа залишалася під вартою, але вже з заставою 112 млн грн до 13 липня 2025 року.

Пізніше ВАКС продовжив її тримання під вартою до 7 вересня 2025 року, встановивши заставу 56 млн грн та ряд обов’язків у разі її внесення.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у розмірі 20 млн грн.

Павло Башинський

