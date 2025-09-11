За экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли залог в 20 млн гривен - САП

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 3540 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 11260 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 8114 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 6356 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 12876 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12237 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14411 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13296 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 13400 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14332 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен11 сентября, 06:49 • 6450 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 22973 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21090 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 24307 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 4822 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 11260 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 12876 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 24375 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 45384 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 105384 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Дональд Туск
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 2546 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 24375 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21136 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 30623 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95302 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
YouTube
ЧатГПТ

За экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли залог в 20 млн гривен - САП

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Бывшая глава Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа внесла залог в размере 20 млн гривен. Это произошло после того, как ВАКС изменил меру пресечения, уменьшив сумму залога.

За экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли залог в 20 млн гривен - САП

За бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу внесли залог в размере 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшую главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и выполнение лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей 

- говорится в сообщении.

Дополнение

4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК Татьяна Крупа и ее сын, руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области, были уличены в незаконном обогащении на миллионы гривен.

В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутата областного совета были выявлены серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.

А 4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года.

Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязанностей в случае его внесения.

4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Харьковская область