За экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли залог в 20 млн гривен - САП

За бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу внесли залог в размере 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшую главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и выполнение лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей - говорится в сообщении.

Дополнение

4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК Татьяна Крупа и ее сын, руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области, были уличены в незаконном обогащении на миллионы гривен.

В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутата областного совета были выявлены серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.

А 4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года.

Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязанностей в случае его внесения.

4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн.