Рубио направил против USAID новую атаку в последний день деятельности агентства - Bloomberg

Государственный секретарь США Марко Рубио защитил решение администрации президента США Дональда Трампа отказать в продлении финансирования программ Агентства США по международному развитию (USAID), утверждая, что агентству нечем похвастаться относительно результатов своих усилий со времен окончания холодной войны. Заявление прозвучало на фоне последнего рабочего дня агентства. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

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Рубио выступил с новой порцией критики против USAID, защищая решение администрации Трампа прекратить существование этой государственной структуры.

Помимо создания глобального комплекса неправительственных организаций за счет налогоплательщиков, USAID мало что может показать со времен окончания холодной войны. Эта эпоха санкционированной правительством неэффективности официально завершилась – отметил Рубио в публикации Substack.

1 июля - последний день работы Агентства США по международному развитию. Хотя большинство его сотрудников уже уволено, а его программы завершились спустя несколько месяцев после того, как президент Дональд Трамп начал атаковать организацию. А Департамент эффективности правительства Илона Маска сделал ее центральной мишенью своей кампании по сокращению расходов.

Рубио тем временем рассказал о новом подходе Белого дома к оказанию помощи за рубежом, основанном на продвижении интересов США, а "не только на спасении жизней". Он выделил африканские страны, которые, по его словам, получили 165 миллиардов долларов с 1991 года, но голосовали вместе с США в Организации Объединенных Наций лишь в 29% случаев в 2023 году.

Хорошо жили только руководители бесчисленных неправительственных организаций, которые часто наслаждались пятизвездочной жизнью, финансируемой американскими налогоплательщиками, тогда как те, кому они якобы помогали, еще больше отставали – сказал Рубио.

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Заявления Рубио и администрации Трампа встретили решительное возражение со стороны сторонников USAID, которые утверждают, что это спасло бесчисленное количество жизней. В отчете, опубликованном в понедельник, издание The Lancet заявило, что ликвидация USAID может привести к примерно 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году.

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