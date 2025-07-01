Рубіо спрямував проти USAID нову атаку в останній день діяльності агентства - Bloomberg

Державний секретар США Марко Рубіо захистив рішення адміністрації президента США Дональда Трампа відмовити у продовженні фінансування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), стверджуючи, що агентство не має чим похвалити щодо результатів своїх зусиль з часів закінчення холодної війни. Заява пролунала на тлі останнього робочого дня агентства. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Рубіо виступив із новою порцією критики проти USAID, захищаючи рішення адміністрації Трампа припинити існування цієї державної труктури.

Окрім створення глобального комплексу неурядових організацій за рахунок платників податків, USAID мало що може показати з часів закінчення холодної війни. Ця епоха санкціонованої урядом неефективності офіційно завершилася – зазначив Рубіо в дописі Substack.

1 липня - останній день ​​роботи Агентства США з міжнародного розвитку. Хоча більшість його співробітників вже звільнено, а його програми завершилися через кілька місяців після того, як президент Дональд Трамп почав атакувати організацію. А Департамент ефективності уряду Ілона Маска зробив її центральною мішенню своєї кампанії зі скорочення витрат.

Рубіо тим часом розповів про новий підхід Білого дому до надання допомоги за кордоном, заснований на просуванні інтересів США, а "не лише на порятунку життів". Він виділив африканські країни, які, за його словами, отримали 165 мільярдів доларів з 1991 року, але голосували разом зі США в Організації Об'єднаних Націй лише у 29% випадків у 2023 році.

Добре жили лише керівники незліченних неурядових організацій, які часто насолоджувалися п’ятизірковим життям, що фінансувалося американськими платниками податків, тоді як ті, кому вони нібито допомагали, ще більше відставали – сказав Рубіо.

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Заяви Рубіо та адміністрації Трампа зустріли рішуче заперечення з боку прихильників USAID, які стверджують, що це врятувало незліченну кількість життів. У звіті, опублікованому в понеділок, видання The Lancet заявило, що ліквідація USAID може призвести до приблизно 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.

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