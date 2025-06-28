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Демократи розкритикували скорочення в Держдепартаменті - Bloomberg

Київ • УНН

 • 210 перегляди

60 демократів Конгресу вимагають від держсекретаря Марко Рубіо відмовитися від планів скорочення штату Держдепартаменту. Вони виступають проти звільнення 700 дипломатів та відміни іспитів для вступу на службу.

Демократи розкритикували скорочення в Держдепартаменті - Bloomberg

Конгресмени від Демократичної партії закликають держсекретаря Марко Рубіо відмовитися від планів скорочення штату Державного департаменту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 60 членів Палати представників США від Демократичної партії, очолюваних конгресменом Доном Беєром із Вірджинії звернулася до державного секретаря Марко Рубіо із закликом припинити реалізацію ініціатив, що передбачають скорочення штату Держдепартаменту, скасування мораторію на працевлаштування та обмеження у проведенні тричі на рік іспиту до для вступу до Дипломатичної служби.

В цьому конгресменами листі, висловлюється занепокоєння через повідомлення про наміри адміністрації президента Дональда Трампа звільнити близько 700 співробітників дипломатичної служби, які наразі проходять службу на внутрішніх посадах у США.

На думку авторів звернення, реалізація таких кроків позбавить країну важливого кадрового ресурсу в період, коли роль дипломатії є особливо гострою.

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Законодавці зазначають, що фактичне покарання працівників за виконання обов'язків у межах США, суперечить принципам ефективної та пріоритетної реорганізації, яка повинна сприяти збереженню висококваліфікованих кадрів та враховувати специфіку дипломатичної служби.

Окремо підкреслюється, що скасування іспитів для вступу до Дипломатичної служби у лютому та червні уповільнить процес залучення нових спеціалістів та негативно вплине на оновлення кадрового складу.

Американська асоціація дипломатичної служби (AFSA), яка виконує функції як профспілки, так і професійного об'єднання, заявила, що "рішуче виступає проти односторонніх змін, які Державний департамент вносить до процедур скорочення штату дипломатичної служби, адже це серйозно підриває здатність США проводити зовнішню політику у надзвичайно складний геополітичний момент".

В організації наголосили, що запропоновані зміни суперечать чинним настановам від 22 квітня, згідно з якими поточне місце проходження служби не повинно враховуватись у рішеннях про скорочення. В AFSA попередили, що нові правила можуть призвести до масштабних кадрових чисток і створюють небезпечний прецедент, коли відомство змінює встановлені норми під приводом підвищення "ефективності".

Як раніше заявив держсекретар Марко Рубіо, реструктуризація Держдепартаменту покликана зробити установу менш бюрократизованою та більш дієвою у нову епоху геополітичного протистояння.

За його словами, скорочення програм та закриття окремих підрозділів дозволять краще узгодити діяльність відомства із зовнішньополітичними пріоритетами адміністрації президента Трампа.

У Держдепартаменті відмовились коментувати зміст звернення конгресменів, зазначивши, що відомство не коментує листування з Конгресом.

Нагадаємо

У квітні цього року Держсекретар США оголосив про реформу Держдепу, що передбачає ліквідацію понад 130 офісів, скорочення 700 посад, а також оптимізацію структури для більш ефективної роботи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Марко Рубіо
Демократична партія США
Палата представників США
Державний департамент США
Bloomberg
Вірджинія
Дональд Трамп
Tesla
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