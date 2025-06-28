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Демократы раскритиковали сокращения в Госдепартаменте — Bloomberg

Киев • УНН

 • 128 просмотра

60 демократов Конгресса требуют от госсекретаря Марко Рубио отказаться от планов сокращения штата Госдепартамента. Они выступают против увольнения 700 дипломатов и отмены экзаменов для поступления на службу.

Демократы раскритиковали сокращения в Госдепартаменте — Bloomberg

Конгрессмены от Демократической партии призывают госсекретаря Марка Рубио отказаться от планов сокращения штата Государственного департамента. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 60 членов Палаты представителей США от Демократической партии, возглавляемых конгрессменом Доном Бэером из Вирджинии, обратились к государственному секретарю Марку Рубио с призывом прекратить реализацию инициатив, предусматривающих сокращение штата Госдепартамента, отмену моратория на трудоустройство и ограничения в проведении три раза в год экзамена для поступления в Дипломатическую службу.

В этом письме конгрессмены выражают обеспокоенность по поводу сообщений о намерениях администрации президента Дональда Трампа уволить около 700 сотрудников дипломатической службы, которые в настоящее время проходят службу на внутренних должностях в США.

По мнению авторов обращения, реализация таких шагов лишит страну важного кадрового ресурса в период, когда роль дипломатии является особенно острой.

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Законодатели отмечают, что фактическое наказание работников за выполнение обязанностей в пределах США противоречит принципам эффективной и приоритетной реорганизации, которая должна способствовать сохранению высококвалифицированных кадров и учитывать специфику дипломатической службы.

Отдельно подчеркивается, что отмена экзаменов для поступления в Дипломатическую службу в феврале и июне замедлит процесс привлечения новых специалистов и негативно повлияет на обновление кадрового состава.

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA), которая выполняет функции как профсоюза, так и профессионального объединения, заявила, что «решительно выступает против односторонних изменений, которые Государственный департамент вносит в процедуры сокращения штата дипломатической службы, ведь это серьезно подрывает способность США проводить внешнюю политику в чрезвычайно сложный геополитический момент».

В организации подчеркнули, что предложенные изменения противоречат действующим указаниям от 22 апреля, согласно которым текущее место прохождения службы не должно учитываться в решениях о сокращении. В AFSA предупредили, что новые правила могут привести к масштабным кадровым чисткам и создают опасный прецедент, когда ведомство меняет установленные нормы под предлогом повышения «эффективности».

Как ранее заявил госсекретарь Марк Рубио, реструктуризация Госдепартамента призвана сделать учреждение менее бюрократизованным и более действенным в новую эпоху геополитического противостояния.

По его словам, сокращение программ и закрытие отдельных подразделений позволят лучше согласовать деятельность ведомства с внешнеполитическими приоритетами администрации президента Трампа.

В Госдепартаменте отказались комментировать содержание обращения конгрессменов, отметив, что ведомство не комментирует переписку с Конгрессом.

Напомним

В апреле этого года Госсекретарь США объявил о реформе Госдепа, предусматривающей ликвидацию более 130 офисов, сокращение 700 должностей, а также оптимизацию структуры для более эффективной работы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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